Jest potwierdzenie. Świątek będzie bronić prestiżowego tytułu

Świątek zakończyła rywalizację na igrzyskach w Paryżu i obecnie odpoczywa, wspierając tam m.in. polskich siatkarzy. Polka częściowo zrealizowała swój główny cel na ten sezon, zdobyła medal olimpijski, ale to nie znaczy, że w najbliższych miesiącach nie czekają na nią jeszcze inne wyzwania.

Do rozegrania został jeszcze m.in. wielkoszlemowy turniej US Open, w którym Polka triumfowała w 2022 roku. Innymi prestiżowymi zawodami, jakie zostaną rozegrane pod koniec roku, jest turniej WTA Finals, w którym wystąpi osiem najlepszych tenisistek ostatniego sezonu. Iga Świątek jest pierwszą tenisistką, która zapewniła sobie awans do tego turnieju, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez WTA.

Turniej WTA Finals to coroczne zawody podsumowujące cały sezon zmagań tenisistek bierze w nim udział osiem zawodniczek, które na przestrzeni całego roku zdobyło najwięcej punktów rankingowych. W tym roku turniej odbędzie się w Rijadzie między 2 a 7 listopada.

Raszynianka będzie bronić tytułu, który przed rokiem wywalczyła w meksykańskim Cancun. Świątek jest drugą Polką w historii, która triumfowała w zawodach WTA Finals. W 2015 roku w turnieju w Singapurze wygrała Agnieszka Radwańska.

MiK