Czas na najważniejsze rozstrzygnięcia siatkarskiego turnieju w Paryżu. W półfinale zagrają ze sobą kobiece reprezentacje Włoch i Turcji. Kto awansuje do wielkiego finału? Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Turcja na Polsatsport.pl.

Niewiele brakowało, by zespołu Turcji zabrakło w najlepszej czwórce turnieju. Na kłopoty najlepsza jest Melissa Vargas, która tylko w tym spotkaniu zdobyła aż 42 punkty. Siatkarka, która na co dzień występuje w Fenerbahce, poprowadziła swoją reprezentację do półfinału. Czy uda im się również powalczyć o złoto?

ZOBACZ TAKŻE: Michał Kubiak nie ma wątpliwości. Takie słowa przed meczem z USA

Ubiegłoroczne mistrzynie Europy dopiero po raz trzeci rywalizują na igrzyskach; najlepszy wynik osiągnęły trzy lata temu w Tokio, gdzie odpadły w ćwierćfinale i zostały sklasyfikowane na miejscach 5-8.

Zwycięstwo będzie jednak bardzo trudne. Włoszki zagrały z Serbkami niemal bezbłędnie, doprowadzając je tym samym do frustracji i łez. Pojedynek Paoli Egonu i Vargas zapowiada się zatem pasjonująco.

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Turcja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.