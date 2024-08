Barcelona pozyskała z RB Lipsk Daniego Olmo, jednego z bohaterów tegorocznych mistrzostw Europy - poinformował hiszpański klub. 26-letni piłkarz podpisał z klubem Roberta Lewandowskiego kontrakt na sześć lat. Według nieoficjalnych informacji kosztował ok. 60 mln euro.

"Klauzula odstępnego wynosi 500 milionów euro" – podała w komunikacie Barcelona.

Na niedawnych mistrzostwach Europy grający jako ofensywny pomocnik Olmo zdobył trzy gole, pomagając reprezentacji Hiszpanii zdobyć po raz czwarty tytuł.

Zaczynał karierę w młodzieżowych drużynach Barcelony, by w 2014 roku przenieść się do Dinama Zagrzeb, a po sześciu latach trafić do RB Lipsk, z którym dwukrotnie zdobył Puchar Niemiec i występował w Lidze Mistrzów.

BS, PAP