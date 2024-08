Kontuzje w siatkarskiej reprezentacji Polski. Kto zagra w finale igrzysk olimpijskich?

"Szpital". Tak można jednym słowem nazwać to, co aktualnie dzieje się w reprezentacji Polski. Pierwszym kontuzjowanym w polskim zespole był Tomasz Fornal, który już w pierwszym meczu z Egiptem musiał opuścić parkiet. Nasz przyjmujący ostatecznie wrócił do gry, ale nie był to koniec problemów w kadrze Nikoli Grbicia.

Gwoździem do trumny był mecz ćwierćfinałowy z Amerykanami. Po pięciu z rzędu porażkach w ćwierćfinałach igrzysk olimpijskich nasi siatkarze wreszcie przełamali klątwę i awansowali do wielkiego finału. Zwycięstwo z USA miało słodko-gorzki smak, bo zostało okupione kontuzją jedynego naszego libero - Pawła Zatorskiego. Dodatkowo z gry wypadł podstawowy rozgrywający Biało-Czerwonych Marcin Janusz, a w meczu ze Słowenią urazu doznał Mateusz Bieniek. Środkowy Aluronu CMC Warty Zawiercie źle postawił stopę w końcówce czwartego seta i musiał opuścić plac gry. Niestety Bieniek ostatecznie wypadł ze składu naszej kadry. O pladze kontuzji, która od początku paryskiej olimpiady prześladuję reprezentację Polski, opowiedziała reporterka Polsatu Sport w Paryżu - Marta Ćwiertniewicz.

- Nasi siatkarze wygrali z USA, ale przepłacili to zdrowiem kilku zawodników. Przede wszystkim Paweł Zatorski, który już jako pierwszy zmagał się z urazem. Dokończył mecz, ale wiemy, że jest na badaniach. Sztab medyczny sprawdza co dzieje się z naszym libero. Mamy nadzieję, że nie jest to poważny uraz i będzie w stanie zagrać w wielkim finale. W kuluarach mówi się, że poważniejsza jest kontuzja Marcina Janusza, który też doznał urazu, ale urazu kręgosłupa. My wiemy, że Marcin miał już swoje problemy właśnie z tą partią ciała. Czy będzie w stanie zagrać w finale? Tego nie wiemy. My zastanawiamy się tutaj, co się stanie, jeśli ci dwaj siatkarze wypadną. Nikola Grbić wspominał, że na pozycji libero zagrałby Kamil Semeniuk. Jeżeli Marcin Janusz nie będzie zdolny do gry, a będzie mógł zagrać Łomacz, to być może na pozycji rozegrania musiałby sprawdzić się Śliwka. W czwartek nasi siatkarze dostali od Nikoli Grbicia trochę wolnego. Trenują tylko na siłowni w wiosce olimpijskiej, aby przygotować się i zebrać trochę energii do tego najważniejszego meczu. To spotkanie będzie niezwykle emocjonujące, bo nasi siatkarze zmierzą się z gospodarzem i obrońcą tytułu olimpijskiego. Hala również będzie przeciw Polakom. Nam zależy na tym, żeby tą halę uciszyć i żeby to nasi siatkarze wywalczyli mistrzostwo olimpijskie - powiedziała reporterka Polsatu Sport.