Medal odpłynął Polakowi. Głazunow daleko poza podium

Kanadyjkarz Wiktor Głazunow zajął szóste miejsce w finale regat olimpijskich w konkurencji jedynek na 1000 m. Złoty medal zdobył Czech Martin Fuksa, srebrny - Brazylijczyk Isaquias Queiroz, a brązowy - Mołdawianin Serghei Tarnovschi.

Fuksa wygrał pewnie z czasem 3.43,16, co jest nowym rekordem olimpijskim. Queiroz stracił do Czecha 1,17 sekundy, a Tarnovschi 1,52. Głazunow nie liczył się w walce o podium, od początku płynął na szóstej pozycji i utrzymał ją do mety. Dla kanadyjkarza AZS AWF Gorzów to wynik dużo lepszy od ostatniego występu na igrzyskach w Tokio, gdy był piąty w finale B.