Czwarta kolejka Betclic 1 Ligi zakończy się w poniedziałkowy wieczór w Krakowie. Na stadionie przy ulicy Reymonta Wisła podejmie drużynę Ruchu Chorzów. Przed rozpoczęciem sezonu celem obu drużyn był awans do PKO BP Ekstraklasy. Kto się przybliży do jego realizacji? Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków – Ruch Chorzów od godziny 19:00 na Polsatsport.pl.

Wisła Kraków na początku bieżących rozgrywek łączy grę w eliminacjach europejskich pucharów z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy, co jak na razie nie idzie im najlepiej. Wiślacy w tym sezonie nie wygrali jeszcze meczu w lidze, a jedyne punkty zdobyli, kiedy zremisowali w pierwszej kolejce z Polonią Warszawa. Gra w europejskich również sprawia krakowianom kłopoty. Ubiegło tygodniowa porażka ze Spartakiem Trnavą, sprawiła, że o awans do następnej rundy może być naprawdę trudno.

Lepiej nowy sezon rozpoczął Ruch Chorzów. Niebiescy przed poniedziałkowym meczem mają na koncie pięć punktów. Chorzowianie nie znaleźli jeszcze rywala, który potrafiłby ich pokonać, ale w dwóch ostatnich spotkaniach również nie potrafili pokonać swoich rywali.

MiK