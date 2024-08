Emocje po piłkarskich mistrzostwach Europy już opadły. Lada moment rozpoczną się zmagania w najsilniejszych europejskich ligach. FC Barcelona przed rozpoczęciem nowego sezonu rozegra jeszcze tradycyjny mecz, którego stawką będzie Puchar Gampera. Tegorocznym rywalem „Dumy Katalonii” w starciu o to trofeum będzie drużyna Monaco. Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona – AS Monaco od godziny 20:00 na Polsatsport.pl.

Początek nowego sezonu to szansa na nowe otwarcie dla Barcelony. Do nowych rozgrywek przystąpią pod wodzą nowego szkoleniowca. Latem drużynę przejął Hansi Flick, który w przeszłości wygrywał Ligę Mistrzów z Bayernem Monachium. Do startu rozgrywek gracze „Dumy Katalonii” przygotowywali się w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem rozegrali trzy sparingi, a ich rywalami byli Manchester City, Real Madryt i AC Milan. Ostatnim sprawdzianem formy „Blaugrany” przed startem sezonu będzie spotkanie na własnym sezonie z drużyną AS Monaco.

ZOBACZ TAKŻE: W Hiszpanii aż huczy od plotek o Lewandowskim. Przymierzają go do zaszczytnej roli

Dla drużyny z Księstwa to również będzie ostatni sprawdzian przed rozpoczęciem nowych rozgrywek. W dotychczasowych meczach sparingowych piłkarze Monaco odnieśli tylko jedno zwycięstwo, pod koniec lipca pokonali Feyenoord Rottherdam. Spotkanie z Barceloną będzie okazją do poprawy humorów przed startem nowej kampanii. Zadanie jednak nie jest łatwe.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona – AS Monaco od godziny 20:00 na Polsatsport.pl.

MiK