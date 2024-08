Co ze zdrowiem lidera rankingu ATP? Tenisista zabrał głos

Z powodu problemów zdrowotnych Sinner opuścił m.in. turniej olimpijski w Paryżu. Występ na kortach Rolanda Garrosa uniemożliwiło Włochowi zapalenie migdałków. Wrócił on do gry na turniej w Montrealu, w którym odpadł w ćwierćfinale i po którym skarżył się na uraz biodra. Podobna kontuzja sprawiała Włochowi problemy już wcześniej w tym sezonie, z jej powodu opuścił majowy turniej ATP w Rzymie. Przed kolejnymi zawodami w Cincinnati Sinner jest jednak optymistą.

- Przed Montrealem prawie przez tydzień nie trenowałem, po czym grałem przez dwa-trzy dni z rzędu, co mogło mieć wpływ na moje biodro, ale nie mam obaw. Czuje się dobrze i nie mogę doczekać się powrotu na kort – możemy przeczytać na portalu atptour.com.

Sinner w pierwszej rundzie turnieju w Cincinnati ma wolny los. W drugiej rundzie rywalem lidera rankingu ATP będzie zwycięzca meczu Alex Michelsen – Taloon Griekspoor.

- Mam za sobą pierwszy trening w Cincinnati. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam kilka dni, żeby się przygotować, i nadzieję, że pokażę tu dobry tenis – powiedział Sinner.

Włoch zanotował świetny początek sezonu, w dalszej jego fazie został jednak zahamowany przez kłopoty zdrowotnie. Nie wpływa to jednak na jego ocenę tego roku.

- Uważam, że mój sezon przebiega bardzo pozytywnie i na tym chcę dalej budować. Jeśli chcesz trzymać swoją pozycję, musisz się poprawiać. Jeśli chcesz być jeszcze lepszy, musisz pracować ciężej niż inni – zadeklarował tenisista.

Turniej w Cincinnati nie wiąże się dla Włocha z miłymi wspomnieniami. Dotychczas w stanie Ohio grał trzykrotnie i wygrał tylko trzy mecze.

- Z powodu warunków mam tutaj trochę problemów z grą, ale czekam na to, jak zareaguję w tym roku, ponieważ jest to dla mnie wielki test. To bardzo ważny turniej, który może dodać wiele pewności przed startem US Open – zakończył lider rankingu.

US Open rozpocznie się za niespełna dwa tygodnie. Tenisiści i tenisistki tradycyjnie zagrają na nowojorskich kortach na przełomie sierpnia i września.

MiK