Ukrainka ma za sobą dobry występ na igrzyskach olimpijskich. Podczas turnieju doszła do ćwierćfinału, w którym przegrała ze srebrną medalistką Chorwatką Donną Vekić. Potem Kostjuk zagrała jeszcze w turnieju w Toronto, w którym doszła do 1/8 ćwierćfinału. Teraz od pierwszej rundy rozpocznie rywalizację w turnieju w Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie Belgijka Elise Mertens.

Mertens nie wystąpiła na igrzyskach w Paryżu. W Toronto doszła do tej samej rundy, co jej poniedziałkowa rywalka. Do tej pory obie tenisistki spotykały się na korcie dwukrotnie. Raz była lepsza Kostjuk, a raz Mertens. Która zawodniczka wyjdzie zwycięsko z kolejnego starcia?

Relacja live i wynik na żywo meczu Marta Kostjuk – Elise Mertens na Polsatsport.pl.

MiK