Gustafsson przejął Pogoń po długiej i udanej kadencji Kosty Runjaica. Niemiec prowadził klub przez ponad 4,5 roku, po czym przeniósł się do Legii Warszawa. Szwed miał zapewnić dalszy rozwój Pogoni.

Gustafsson dwukrotnie zajął ze szczecinianami czwarte miejsce w Ekstraklasie. Dotarł też do finału Pucharu Polski, w którym przegrał jednak 1:2 z I-ligową Wisłą Kraków. W związku z tym w obecnym sezonie Pogoni zabrakło w europejskich rozgrywkach.



Choć spora część kibiców domagała się zmiany na stanowisku szkoleniowca, włodarze klubu dali Gustafssonowi jeszcze jedną szansę. Rozpoczął on kampanię 2024/2025 w roli trenera Pogoni. Jak się jednak okazało - jego przygoda w Polsce właśnie dobiegła końca.



Szwed otrzymał ofertę od jednego z klubów saudyjskich i postanowił z niej skorzystać. Nie wiadomo, o którą konkretnie drużynę chodzi. Tak czy inaczej Gustafsson pożegnał się już ze Szczecinem.



- Jens znalazł się w sytuacji, w której nie moglibyśmy mu odmówić. Otrzymał świetną ofertę, idzie do ligi, w której grają topowi w skali świata piłkarze. Dla nas to również powód do dumy, że kolejny trener, który pracował w Pogoni, trafia do klubu z silniejszej ligi – powiedział dyrektor sportowy Pogoni Dariusz Adamczuk.

Następcą Gustafssona został jego dotychczasowy asystent, Robert Kolendowicz. To były zawodnik Pogoni.