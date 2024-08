Polska będzie starać się o organizację igrzysk! Premier potwierdził. Padła data

Szef rządu podczas piątkowej konferencji w Karczewie (Mazowieckie), dotyczącej Orlików, zapowiedział starania Polski, jeśli chodzi o organizację Igrzysk Olimpijskich.

- My de facto już od wielu miesięcy prowadzimy działania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby olimpiada w Polsce - przyznał.

Dodał, że nie ma lepszego miejsca niż Orlik, by ogłosić, że "Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich".

- Życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy traktowali to poważnie. Realna perspektywa, biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to możemy mówić o roku 2040 lub 2044 - powiedział premier.