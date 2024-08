Polska utrzymała miejsce w rankingu FIFA. Słabe wyniki nie przeszkodziły

Czołówkę rankingu tworzą zespoły USA, Anglii i Hiszpanii.

Drużyna prowadzona przez Ninę Patalon w połowie lipca zakończyła rywalizację w dywizji A Ligi Narodów. Biało-czerwone w grupie 4 przegrały wszystkie sześć spotkań. Pierwsze miejsce zajęły Niemki (15 pkt), przed Islandkami (13 pkt) i Austriaczkami (7 pkt). Drużyny z pierwszego i drugiego miejsca wywalczyły bezpośredni awans na Euro 2025.

Biało-czerwone strzeliły cztery gole, a straciły 17. Były najgorszą z 16 drużyn w dywizji A - jako jedyna nie zdobyły punktu.

Podopieczne trenerki Patalon – po roku gry w elicie - wróciły do dywizji B, ale nie straciły szans na awans do ME. Będą walczyły w barażach. Najpierw w dwumeczu zagrają jesienią z Rumunią, a po ewentualnym jej wyeliminowaniu – ze Słowenią lub Austrią.

Oprócz gospodarzy bezpośredni awans na Euro 2025 wywalczyło osiem reprezentacji, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w grupach dywizji A, czyli Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Anglia oraz Islandia. Zespoły z trzecich i czwartych lokat, w tym Polska, wezmą udział w dwustopniowych barażach.

W mistrzostwach w Szwajcarii (2-27 lipca 2025) weźmie udział 16 drużyn.

Męska reprezentacja Polski w ostatnim rankingu FIFA została sklasyfikowana na 28. pozycji.