Polka mistrzynią Europy juniorek

W młodzieżowych mistrzostwach Europy w Krakowie bierze udział prawie 300 zawodników z 28 reprezentacji. Stolica Małopolski, a konkretnie krakowski tor slalomowy Kolna po raz kolejny jest areną dużego wydarzenia w tym sezonie. Przypomnijmy, że w czerwcu w Krakowie rozegrano trzecie w obecnym sezonie zawody Pucharu Świata seniorów. Teraz przyszedł czas na młodzież – w sobotę rywalizowali indywidualnie kajakarki i kajakarze. Kapitalnie spisała się Hanna Danek, która w świetnym stylu – w czasie 100.34 – wywalczyła tytuł mistrzyni Europy w konkurencji K-1 slalomu kajakowego.



– Nie wiem, czy był bezbłędny ten finałowy przejazd i nie sądzę, że był – mówiła po starcie Danek. – Mam nadzieję, że zrobiłam wystarczająco dużo, żeby mieć pierwsze miejsce i jestem z tego niezwykle zadowolona. Bardzo dobrze mi się płynęło. Jak dopłynęłam do połowy i mi szło, pomyślałam sobie, żeby tylko tak utrzymać ten poziom, to będzie bardzo dobrze. Jestem niezwykle wdzięczna wszystkim, którzy się przyczynili do tego medalu – mówi Polka i dodaje: – To jest niesamowite przeżycie stać i słuchać Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie, na swoim torze, w Polsce, i być mistrzynią Europy. To było moje marzenie. Zawsze mistrzostwa Europy szły mi lepiej niż świata i utrzymałam ten poziom. Jestem niezwykle dumna i mam nadzieję, że mam z czego. Oczywiście cała Polska jest niesamowicie dumna z medalu olimpijskiego Klaudii Zwolińskiej. Jest wielką inspiracją dla mnie i myślę, że dla wielu polskich i nie tylko polskich kajakarzy, którzy patrzą, jak można pływać. Nie wiem, czy to do mnie to dociera, ale jestem po prostu niesamowicie szczęśliwa.



– Niezmiernie się cieszę, bo to bardzo dobry sezon Hanny. Miesiąc temu zdobyła medal podczas mistrzostw świata w Mikulaszu, gdzie też przy bardzo mocnej obsadzie potrafiła pokazać, co potrafi – mówi Bogdan Okręglak, szkoleniowiec reprezentacji Polski juniorów, który pod swoją opieką trenerską ma nie tylko Hannę Danek, ale prowadził także Klaudię Zwolińską, czy inną kajakarkę Startu Nowy Sącz Dominikę Brzeską, która dwa lata temu została wicemistrzynią świata juniorek. – Hanna zrobiła parę błędów w przejeździe półfinałowym, ale poprawiła wszystkie w finale. Nie doszukałem się żadnej pomyłki, będę jeszcze raz oglądał za chwilę przejazd na wideo, ale pojechała jak po sznurku, idealnie. Jeżeli chodzi o dziewczyny, to faktycznie miałem okazję pracować z kilkoma świetnymi zawodniczkami. Klaudia była, można powiedzieć, wybitną kajakarką od samego początku. Zdobywała medale od 2014 roku. Jak wywalczyła pierwszy krążek podczas mistrzostw Europy, to przez 10 lat zdobywała je seryjnie i teraz wywalczyła medal olimpijski. Dwa lata temu Dominika Brzeska również była wicemistrzynią świata we Włoszech. No i teraz Hania Danek. Myślę, że to są potencjalne następczynie, może za parę lat, Klaudii Zwolińskiej – dodaje szkoleniowiec.



Domowy tor na Kolnej jest atutem reprezentantów Polski, którzy już wzbogacili medalową kolekcję z tegorocznych imprez. Srebro igrzysk olimpijskich i dwa medale ME zdobyła Klaudia Zwolińska, w PŚ na podium stanął Mateusz Polaczyk, a wśród juniorów na lipcowych MMŚ w słowackim Liptowskim Mikulaszu brylowała Hanna Danek, zostając wicemistrzynią świata juniorek w K-1, teraz dołożyła złoto ME.



Skład reprezentacji Polski w slalomie kajakowym i kayak crossie na młodzieżowe mistrzostwa Europy w Krakowie:



Młodzieżowcy: Tadeusz Kuchno, Marcin Kościukiewicz, Szymon Sowiźrał (wszyscy KKK Kraków), Martyna Bednarczyk, Mikołaj Mastalski (oboje Pieniny Szczawnica), Katarzyna Liber, Michał Ciągło, Szymon Nowobilski, Dominika Brzeska (wszyscy Start Nowy Sącz), Jakub Dyda (AZS AWF Kraków)



Juniorzy: Joachim Jabłoński, Piotr Biernat, Hanna Danek, Zuzanna Piprek (wszyscy Start Nowy Sącz), Krzysztof Książek, Marek Kulczycki, Michał Szostak (wszyscy KKK Kraków), Julia Kirkowska (LUKS Kwisa Leśna), Igor Puczel (AZS AWF Kraków), Mateusz Hamerski, Aleksandra Dusik (oboje Pieniny Szczawnica).

