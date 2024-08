Deszcz nie pokrzyżował planów Huberta Hurkacza! Jest awans do ćwierćfinału

Hurkacz był stawiany w roli faworyta piątkowego meczu. Chociaż Polak dopiero wraca do gry po kontuzji, której nabawił się podczas tegorocznego Wimbledonu, to nadal plasuje się w czołówce rankingu ATP. Pochodzący z Wrocławia zawodnik zajmuje siódme miejsce w światowym zestawieniu, natomiast Cobolli jest 31.

Gra na początku pojedynku była wyrównana. Obaj zawodnicy prezentowali zbliżony poziom i bez większych problemów bronili swoich serwisów. Sytuacja zmieniła się dopiero w szóstym gemie, kiedy to Polakowi udało się przełamać przeciwnika. Jak się okazało, to wystarczyło wrocławianinowi do przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę w pierwszej partii (6:3).

Kolejna część meczu nie ułożyła się po myśli Hurkacza. Tym razem to Polak jako pierwszy stracił swoje podanie. Po rozegraniu czterech gemów z powodu lekkich opadów deszczu pojedynek został wstrzymany. Tenisiści nie zeszli jednak z kortu, a po ponad kwadransie wrócili do rywalizacji. Cobolli utrzymał wcześniej wypracowaną przewagę, dzięki czemu wygrał drugiego seta (6:3).

Po tej partii kibice również musieli chwilę poczekać na powrót zawodników do gry. Sędzia stwierdził bowiem, że nawierzchnia jest zbyt śliska, by kontynuować rywalizację. Hurkacz wykorzystał tę okazję, by na moment udać się do szatni. Po powrocie na kort plasujący się na siódmym miejscu w rankingu ATP zawodnik kontrolował przebieg pojedynku. Wrocławianin dwukrotnie przełamał oponenta, w tym samym czasie skutecznie broniąc swoich serwisów. To zapewniło mu zwycięstwo w ostatnim secie tego pojedynku (6:1).

Tym samym Polak awansował do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Jeszcze nie wiadomo, kiedy 27-latek rozegra swój kolejny mecz.

Hubert Hurkacz - Flavio Cobolli 6:3, 3:6, 6:1

Skrót meczu Hubert Hurkacz - Flavio Cobolli: