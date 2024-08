Zawodnicy "Białej Gwiazdy" przystępują do spotkania z "Żółto-Niebieskimi" po udanej kampanii w eliminacjach do Ligi Konferencji UEFA. Pierwszoligowiec zagrał w czwartek rewanżową potyczkę ze Spartakiem Trnawa. W pierwszym meczu podopieczni Kazimierza Moskala musieli uznać wyższość rywali (1:3), jednak na stadionie im. Henryka Reymana odrobili straty i wygrali po rzutach karnych ze słowacką drużyną [3:1 (4:4 w dwumeczu) 12:11 po rzutach karnych].

Wisła nie może zaliczyć początku sezonu Betclic 1 Ligi do udanych. Po trzech meczach mają zaledwie cztery punkty na koncie, co plasuje ich na 12. miejscu w tabeli. W ostatnim spotkaniu drużyna z Krakowa zwyciężyła na własnym stadionie ze spadkowiczem z PKO BP Ekstraklasy - Ruchem Chorzów (3:1). Kluczowym zawodnikiem Wisły jest Hiszpan Angel Rodado, który do tej pory ma na swoim koncie 3 trafienia, co klasyfikuje go na drugim miejscu w rankingu najlepszych strzelców ligi.

Arka Gdynia, mimo porażki ze Stalą Rzeszów na inaugurację sezonu (0:1), zajmuje ósme miejsce w tabeli Betlic 1 Ligi. Podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego w ostatnim meczu podejmowali na własnym stadionie drużynę Znicza Pruszków. Jako pierwsi bramkę zdobyli goście, jednak bardzo szybką odpowiedzią popisał się Szwajcar Joao Oliveira. Pomimo wyraźnej przewagi zespołu z Gdyni, spotkanie zakończyło się remisem.

ŁO