Szok w snookerowym turnieju! Jeden z faworytów odpadł już w kwalifikacjach

37-letni Ding to najbardziej znany i utytułowany chiński snookerzysta. W ostatnich latach nie był w najlepszej formie i wypadł nawet z czołowej "16" światowego rankingu, ale wrócił do czołówki, dochodząc do finałów UK Championship czy World Open. W 2016 roku wystąpił w finale mistrzostw świata, jednak nie udało mu się sięgnąć po najważniejsze trofeum - przegrał wówczas z Markiem Selbym 14:18.

W poniedziałek Ding rywalizował z Burdenem w ramach kwalifikacjach do turnieju Grand Prix, który tym razem zostanie rozegrany w Hongkongu Jak się okazało - sensacyjnie nie wystąpi w nim Ding. Chińczyk przegrał z Anglikiem 4:5 i nie wywalczył kwalifikacji.

Ding Junhui - Alfie Burden 4:5