Wymagający weekend Pawelca w Austrii

Pierwszy i jedyny Polak w towarzyszącej mistrzostwom świata serii uważanej za kuźnię młodych talentów, ma za sobą wymagający weekend na trudnym, austriackim torze Red Bull Ring.



Rywalizację na nowym dla siebie obiekcie, debiutującemu w serii 17-latkowi utrudniła pechowa sesja kwalifikacyjna, która zakończyła się dla niego przedwcześnie, już po kilku minutach, po kontakcie z innym zawodnikiem.



Choć musiał startować do walki z ostatniego, 26. pola, w sobotnim wyścigu nowotomyślanin był w stanie awansować na 19. miejsce, z kolei w niedzielę zameldował się na mecie na 20. pozycji.



Do końca tegorocznej rywalizacji w serii Red Bull MotoGP Rookies Cup pozostały już tylko dwie rundy, które po tygodniowej przerwie odbędą się w dwa kolejne weekendy września na hiszpańskim torze Motorland Aragon oraz we włoskim Misano.



„To był dla mnie wyjątkowo trudny weekend, ale mimo pechowych kwalifikacji nie zamierzałem się poddawać i w obu wyścigach robiłem wszystko, aby zyskać jak najwięcej pozycji – mówi Milan Pawelec. – Moim celem jest walka o zdecydowanie wyższe lokaty, ale wiem także, że muszę być cierpliwy i kontynuować naukę podczas rywalizacji z najlepszymi młodymi zawodnikami z całego świata. Jestem mocno zmotywowany, aby zakończyć mój debiutancki sezon w przedsionku mistrzostw świata jak najlepszym akcentem w Aragonii i Misano”.



„Milan to jeden z najwyższych zawodników w stawce, dlatego od początku sezonu wiedzieliśmy, że ten weekend będzie dla niego jednym z najtrudniejszych z uwagi na charakterystykę toru, ale pechowe kwalifikacje, a co za tym idzie jeszcze mniej czasu na naukę nowego obiektu, jeszcze bardziej utrudniły mu zadanie – mówi manager Milana Pawelca i wielokrotny mistrz Polski, Ireneusz Sikora. – Choć musiał startować z końca stawki, ponownie pokazał determinację i walczył do samego końca, po drodze widowiskowo wyprzedzając kilku rywali. Jestem przekonany, że takie weekendy jak ten tylko jeszcze bardziej wzmocnią Milana jako zawodnika najwyższego poziomu”.

Informacja prasowa