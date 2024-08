18-letnia sensacja igrzysk zawieszona. Groziła jej nawet utrata medalu!

W starciu z Japonką córka zapaśników Mohammada Babulfatha (olimpijczyka z 2004) i Idy Hellstroem (wicemistrzyni świata z Poznania z 1998 roku) otrzymała trzy ostrzeżenia, dzięki czemu do wielkiego finału awansowała jej przeciwniczka. Babulfath długo nie chciała zejść z maty, protestując przeciwko niesłusznej - jej zdaniem - decyzji arbitra.

Zachowanie młodej Szwedki trafiło do organu dyscyplinarnego Międzynarodowej Federacji Judo, który po zbadaniu sprawy nałożył na 18-latkę karę trzymiesięcznego częściowego zawieszenia. Obowiązuje ono z datą wsteczną, czyli od 30 lipca do 30 października 2024 roku i obejmuje między innymi zakaz startu w zawodach oraz wyjazdy na zagraniczne obozy treningowe.

- To dla mnie bardzo trudna sytuacja, bo judo jest moją największą pasją, a zagraniczne zgrupowania i starty w międzynarodowych zawodach są tym, po co żyję. Ale co miałam zrobić? Zejść pokornie z maty, a potem przez cztery lata zastanawiać się, czy mogłam coś powiedzieć? No ale dostałam już srogą nauczkę i wiem, że następnym razem tak nie postąpię - powiedziała Babulfath w rozmowie z telewizją SVT.

Co ciekawe, judoczce mogła grozić nawet... utrata medalu! Organ dyscyplinarny Międzynarodowej Federacji Judo uznał jednak, że podczas protestu Babulfath nie zachowywała się agresywnie, dzięki czemu krążek nie zostanie jej odebrany.