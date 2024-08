Legia Warszawa w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji zagra na własnym stadionie z KF Drita Gnjilane z Kosowa. Piłkarze Goncalo Feio przystępują do tego spotkania po udanym dwumeczu z duńskim Broendby IF. Transmisja meczu Legia Warszawa - KF Drita Gnjilane w czwartek 22 sierpnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, TV4 i na Polsat Box Go.

Legia, obecny lider PKO BP Ekstraklasy, zaczęła przygodę w tym sezonie z rozgrywkami UEFA od 2. rundy. Rywalem był znacznie niżej notowany walijski Caernarfon Town, z którym warszawski zespół zanotował dwukrotne wysokie zwycięstwa - 6:0 u siebie i 5:0 na wyjeździe.

W kolejnej rundzie, mimo starcia z dużo trudniejszym przeciwnikiem, drużyna Goncalo Feio ponownie pokazała klasę. Choć nie byli stawiani w roli faworytów w starciu z wicemistrzem Danii - Broendby IF, udało im się odnieść wyjazdowe zwycięstwo (3:2). Na stadionie przy Łazienkowskiej polski zespół utrzymał przewagę, co pozwoliło mu awansować do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacyjnej. Jeśli Legia wygra dwumecz z KF Drita, awansuje do fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA.

Ich rywale w minionych rozgrywkach wywalczyli 3. pozycję w lidze, z dorobkiem 67 punktów. Drużyna z Warszawy grała z tym zespołem we wrześniu 2020 roku, w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy. Wówczas rozegrano tylko jeden mecz, w którym Legia zwyciężyła u siebie 2:0. Drita wygrała w poprzedniej rundzie z łotewską FK Audą Kekava.

