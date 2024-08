Gdzie obejrzeć mecz Wisła Kraków - Cercle Brugge w eliminacjach Ligi Konferencji?

Wisła Kraków i Cercle Brugge zmierzą się w meczu czwartej, ostatniej, rundy eliminacji Ligi Konferencji. Czy zdobywca Pucharu Polski zdoła awansować do fazy ligowej europejskich pucharów? Transmisja meczu Wisła Kraków - Cercle Brugge w czwartek 22 sierpnia w Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, TV6 i na Polsat Box Go.

“Biała Gwiazda”, grająca na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, rozpoczęła swoją przygodę z europejskimi pucharami od kwalifikacji do Ligi Europy. W pierwszej rundzie pokonała kosowski zespół Llapi Podujevo (2:0 i 2:1), jednak w kolejnej fazie nie sprostała Rapidowi Wiedeń. Na własnym boisku Wisła przegrała 1:2, a na wyjeździe poniosła dotkliwą porażkę 1:6 (już do przerwy przegrywając 0:5). W rezultacie została przesunięta do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA.

Tam podopieczni Kazimierza Moskala trafili na słowacki Spartak Trnawa. “Biała Gwiazda” rozpoczęła rywalizację na stadionie rywala, gdzie przegrała 1:3. Jednak na własnym boisku odrobiła straty, wygrywając 3:1, co doprowadziło do dogrywki. Następnie odbył się emocjonujący konkurs rzutów karnych, który trwał aż 14 serii. Polski zespół okazał się w nim lepszy, triumfując 12-11.

Belgijska drużyna trafiła do play-offów eliminacji LKE po porażce z Molde w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Pierwszy mecz odbędzie się na stadionie w Krakowie.

Transmisja meczu Wisła Kraków - Cercle Brugge rozpocznie się w czwartek 22 sierpnia o 20:25 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2, TV6 i na Polsat Box Go.

ŁO