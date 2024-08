Mbappe idzie na wojnę z PSG. Piłkarz domaga się milionów

Według źródła, 25-letni Mbappe odwołał się do Francuskiej Zawodowej Ligi Piłkarskiej (LFP) i Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) w sprawie zaległości finansowych PSG, którego głównym udziałowcem jest Qatar Sports Investments. Jeśli francuski klub zostanie uznany za winny, LFP ma prawo nałożyć na niego zakaz transferowy i cofnąć licencję UEFA, co doprowadziłoby do wykluczenia z Ligi Mistrzów.

ZOBACZ TAKŻE: Polski napastnik wraca na stare śmieci. Zagra na zapleczu Bundesligi

Kwota 55 mln euro obejmuje ostatnią jedną trzecią premii za podpisanie kontraktu (36 milionów euro brutto), którą zawodnik miał otrzymać w lutym, ostatnie trzy miesiące wynagrodzeń przewidzianych w umowie (kwiecień, maj, czerwiec), a także "premię etyczną" również za te trzy miesiące. Prawnicy zawodnika wysłali PSG formalne zawiadomienie w połowie czerwca, jak ujawnił "L'Equipe".

Mbappe grał dla PSG w latach 2018-2024. Opuścił Paryż ze statusem najlepszego strzelca w historii PSG (256 bramek w 308 występach we wszystkich rozgrywkach), ale z mieszanym dziedzictwem, naznaczonym burzliwym końcem jego relacji z fanami i trenerami.

Z PSG został pięciokrotnym mistrzem Francji, trzykrotnym zdobywcą Pucharu i Superpucharu kraju, dwukrotnie wygrał Puchar Ligi. Wraz z reprezentacją Francji Mbappe wygrał mistrzostwa świata 2018 w Rosji i zdobył srebrny medal na MŚ 2022 w Katarze.

Na początku czerwca napastnik podpisał 5-letni kontrakt z Realem Madryt. Kapitan "Les Bleus" zdobył z "Królewskimi" już pierwsze trofeum. W połowie sierpnia w Warszawie Real pokonał włoską Atalantę Bergamo w finale Superpucharu UEFA.

PAP