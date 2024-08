Polski napastnik wraca na stare śmieci. Zagra na zapleczu Bundesligi

Dawid Kownacki nie podbił Bundesligi w barwach Werderu Brema. Polski napastnik zaliczył nieudany sezon w barwach klubu grającego w niemieckiej najwyższej klasie rozgrywkowej. Kownacki zdecydował się więc na wypożyczenie do 2. Bundesligi. W nowym sezonie Polak ponownie zagra w barwach Fortuny Dusseldorf.

Kownacki piłkarzem Werderu został rok temu, przeszedł tam po bardzo udanym sezonie na zapleczu w barwach Fortuny. Jako piłkarz drużyny z Bremy Kownacki wyszedł na boisko 22 razy, w większości były to jednak krótkie epizody z ławki rezerwowych. Polak nie strzelił dla Werderu ani jednego gola.

O tym, że Kownacki spędzi nowy sezon w barwach Fortuny, klub z Dusseldorfu poinformował na platformie X. Polak był już wcześniej zawodnikiem tego klubu, dla którego rozegrał 102 spotkania i strzelił 28 bramek.

Kownacki dołączył do Fortuny na zasadzie rocznego wypożyczenia, po zakończeniu którego wróci do Werderu, z którym ma podpisany obowiązujący do 2027 roku kontrakt.

MiK