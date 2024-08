Klub PlusLigi wybrał nowego kapitana. "To dla mnie zaszczyt"

Bartosz Mariański został wybrany nowym kapitanem siatkarskiego GKS-u Katowice. 32-letni libero przejął tę rolę po Jakubie Jaroszu, który po sezonie 2023/2024 przeniósł się do Trefla Gdańsk.

Dla Mariańskiego nadchodzący sezon będzie ósmym w żółto-zielono-czarnych barwach. Nowy kapitan drużyny trafił katowickiego klubu w 2015 roku z Kęczanina Kęty. Rok później świętował z GKS-em awans do PlusLigi. Po trzech latach dobrych występów w najwyższej klasie rozgrywkowej przeniósł się do Asseco Resovii Rzeszów (2019-2021), w której spędził dwa sezony, a następnie wrócił do Katowic.

- GKS Katowice to dla mnie klub, w którym rozwinąłem się jako zawodnik i jako człowiek. Dano mi tutaj szansę regularnej gry i rozwoju, mam nadzieję, że obecnie działa to w dwie strony - klub daje mi poczucie bycia częścią sportowej rodziny, a ja odpłacam się swoją postawą na boisku - powiedział doświadczony siatkarz w rozmowie z klubowymi mediami GKS-u.

- Rola kapitana to dla mnie zaszczyt - podkreślił. - Jeszcze kilka lat temu nie pomyślałbym, że będę pełnić tak ważną rolę w klubie PlusLigi. To dla mnie ważny znak, ze zespół mi zaufał, a zarazem czuję, że będę miał teraz za zadanie ponieść tę drużynę na swoich barkach. Chciałbym w niej stworzyć atmosferę rodzinną, a także nastawioną na walkę.

Mariański jest pierwszym siatkarzem, który w barwach katowickiego klubu rozegrał w PlusLidze 100 meczów. W 2023 roku w plebiscycie Złote Buki, w którym kibice klubu wybierają najlepszych sportowców poszczególnych sekcji GKS-u, wyróżniono go tytułem siatkarza roku. Natomiast w tym roku został uhonorowany klubowym medalem 60-lecia.

Nowy kapitan GKS-u od kilku lat należy do grona najlepiej przyjmujących zawodników PlusLigi. W sezonie 2023/2024 zajął w tej klasyfikacji ósme miejsce, w dwóch wcześniejszych był w niej na piątej pozycji.

GKS Katowice, trzynasty zespół ostatnich rozgrywek PlusLigi, nowy sezon zacznie meczem u siebie z ekipą Nowak-Mosty MKS Będzin. Pierwsza kolejka zostanie rozegrana w dniach 13-15 września.

GW, gkskatowice.eu