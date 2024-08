Mecz pełen zwrotów akcji. Zwycięstwo polskiego tenisisty w kwalifikacjach US Open

Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy kwalifikacji US Open. W pierwszej rundzie kwalifikacyjnej polski tenisista pokonał Amerykanina Michaela Zhenga 6:3, 6:7, 7:5.

28-letni Majchrzak w przeszłości czterokrotnie grał w Nowym Jorku w głównej drabince. Najlepiej na kortach Flushing Meadows spisał się w 2019 roku, gdy dotarł do trzeciej rundy.

W tym roku już samo wywalczenie prawa gry w kwalifikacjach jest sukcesem polskiego gracza. Były zawodnik numer 75. rankingu ATP (najwyższe miejsce zajmował w nim od lutego do kwietnia 2022 roku) od początku sezonu mozolnie odbudowywał pozycję na światowej liście po 13-miesięcznym okresie zawieszenia, spowodowanym wykryciem w jego organizmie śladowej obecności niedozwolonych środków poprawiających wydolność (tenisista wyjaśnił, że zawierał je zanieczyszczony suplement, a Międzynarodowa Agencja ds. Uczciwości w Tenisie uznała za wiarygodne jego tłumaczenia, że nie przyjął zakazanych substancji świadomie ani celowo). Okres zawieszenia zakończył się 29 grudnia 2023 roku.

Do rankingu ATP Majchrzak wrócił w styczniu tego roku, na 944. miejscu. Krok po kroku, dobrymi występami w turniejach rangi ITF oraz Challenger piął się w górę i osiągnął pozycję umożliwiającą mu walkę o główną drabinkę US Open. Obecnie jest na światowej liście 168.

W pierwszej rundzie kwalifikacji US Open 2024 rywalem Majchrzaka był 20-letni Amerykanin Michael Zheng. 694. zawodnik rankingu ATP, startujący w nowojorskich eliminacjach z "dzika kartą", okazał się wymagającym rywalem dla polskiego tenisisty.

Nasz reprezentant zaczął spotkanie bardzo dobrze i już w drugim gemie pierwszego seta przełamał podanie Zhenga nie tracąc punktu, a potem pewnie utrzymywał swój serwis i wygrał 6:3.

W secie numer dwa to Zheng zdobył przewagę przełamania, prowadził 4:1 i 5:2. Potem Majchrzakowi udało się wyrównać na 5:5 i wyjść na prowadzenie 6:5, ale nie wykorzystał okazji do zakończenia meczu przy własnym podaniu. Doszło do tie-breaka, którego 7-5 wygrał Amerykanin.

Na początku trzeciej, decydującej partii, Polak dwukrotnie tracił serwis. Za pierwszym razem szybko odrobił stratę, za drugim zrobił to dopiero przy wyniku 4:5, gdy jego rywal miał okazję zakończyć spotkanie przy swoim serwisie. Po wyrównaniu na 5:5 Majchrzak wygrał kolejne dwa gemy do zera i zwyciężył w całym spotkaniu 6:3, 6:7 (5-7), 7:5.

W drugiej rundzie kwalifikacji na polskiego tenisistę czeka trudny rywal - Kolumbijczyk Daniel Galan. W swoim pierwszym spotkaniu eliminacyjnym Galan pokonał Włocha Matteo Gigante 7:6 (9-7), 6:4. Notowany w rankingu ATP na 129. miejscu 28-letni gracz w przeszłości dotarł w Nowym Jorku do trzeciej rundy turnieju głównego (2022 rok). Jego najlepszy wynik w Wielkim Szlemie to 4. runda Wimbledonu 2023. Na światowej liście najwyżej był notowany na 56. pozycji (lipiec 2023).

US Open, 1. runda kwalifikacji

Kamil Majchrzak (Polska) - Michael Zheng (Stany Zjednoczone) 6:3, 6:7 (5-7), 7:5

Grzegorz Wojnarowski