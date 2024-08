Paulo Dybala zmieni klub! Sensacyjny kierunek transferu

Dybala rozpoczął przygodę z piłką nożną w argentyńskim klubie Instituto Cordoba, a następnie przeniósł się do włoskiego Palermo, gdzie jego talent został dostrzeżony na szeroką skalę. W 2015 roku dołączył do Juventusu, z którym zdobył pięć tytułów mistrza Włoch, cztery Puchary Włoch oraz dwa Superpuchary Włoch. W 2022 roku przeszedł do Romy, gdzie do tego momentu kontynuował swoją karierę.

Al-Qadisiyah FC to saudyjski klub rywalizujący w Saudi Pro League, najwyższej klasie rozgrywkowej w Arabii Saudyjskiej. W ich składzie znajduje się kilku znanych piłkarzy z przeszłością w dużych ligach europejskich, m.in. Pierre-Emerick Aubameyang oraz Nacho Fernandez. Al-Qadisiyah ma na swoim koncie kilka znaczących osiągnięć, w tym triumf w Azjatyckim Pucharze Zdobywców Pucharów w sezonie 1993-1994.

Według medialnych doniesień, Dybala w Arabii, na mocy trzyletniej umowy, łącznie ma zarobić nawet 80 milionów euro.

AS Roma rozpoczęła sezon 2024/2025 z dużymi ambicjami, mając na celu poprawę wyników z poprzednich lat. W pierwszym meczu podzieliła się punktami z Cagliari. Klub aktywnie działał na rynku transferowym, pozyskując takich zawodników jak Artem Dovbyk z Girony oraz Matias Soule z Juventusu.

ŁO