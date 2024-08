W kwalifikacjach do US Open Maks Kaśnikowski zmierzy się z z Włochem Stefano Napolitano. Relacja live i wynik na żywo meczu Maks Kaśnikowski - Stefano Napolitano na Polsatsport.pl.

Kaśnikowski przed rozpoczęciem zmagań w kwalifikacjach do US Open wziął udział w dwóch Challengerach - w szwajcarskim Zug i w Grodzisku Mazowieckim. Obie przygody trwały dla niego krótko, bo zakończył je na 1/16 finału. W Stanach Zjednoczonych Polak rozegrał już jedno spotkanie - zmierzył się z reprezentantem gospodarzy Emilio Navą. Mimo falującej dyspozycji Kaśnikowskiemu udało się wygrać 6:2, 2:6, 6:2 i awansować do kolejnej rundy kwalifikacyjnych zmagań.

ZOBACZ TAKŻE: Bohdan Tomaszewski Cup 2024. W poniedziałek otwarcie 55. edycji turnieju

Napolitano w pierwszym meczu kwalifikacji nie miał problemu z pokonaniem Yannicka Hanfmanna. Reprezentantowi Włoch wystarczyły dwa sety 6:2, 6:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Maks Kaśnikowski - Stefano Napolitano na Polsatsport.pl.

KZ