US Open za pasem, a organizatorzy ogłaszają o Świątek. Cóż to będzie za duet!

Iga Świątek przygotowuje się do ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym roku. Najlepsza polska tenisistka zagra w turnieju głównym US Open, który wystartuje w najbliższy poniedziałek. Zanim rozpocznie się poważne granie, tenisistki odbędą kilka treningów na nowojorskich kortach. Organizatorzy ujawnili już, kto będzie sparingpartnerką Polki. To dobra znajoma Świątek.

Liderka rankingu WTA wystąpiła tylko w jednym turnieju po zakończeniu igrzysk olimpijskich. Polka doszła do półfinału zawodów w Cincinnati, w którym przegrała z Aryną Sabalenką.

Następnym przystankiem na trasie Polki będzie Nowy Jorki i rozgrywany tam wielkoszlemowy US Open. Świątek w czwartek odbędzie oficjalny trening na korcie imienia Artura Ashe’a. Sparingpartnerką naszej tenisistki podczas tej jednostki będzie jej dobra znajoma Naomi Osaka.

Japonka otrzymała w tym roku od organizatorów dziką kartę, uprawniającą do gry w imprezie. Osaka w swojej karierze dwukrotnie wygrywała nowojorski turniej. Ostatni raz miało to miejsce w 2020 roku. Teraz tenisistka jest sklasyfikowana na 85. miejscu w rankingu i wraca do formy po przerwie macierzyńskiej.

W tym sezonie Świątek raz spotkała się na korcie z Osaką. Miało to miejsce w drugiej rundzie Roland Garros, w której po epickim spotkaniu Polka pokonała rywalkę 2:1 (7:6, 1:6, 7:5). Był to zdecydowanie najtrudniejszy mecz, jaki Świątek rozegrała w drodze po czwarte w karierze zwycięstwo we French Open.

Wspólny trening jest świetną okazją do poznania nawyków innych tenisistek i podpatrzenia sztuczek, jakie stosują one na korcie. Wspominała o tym właśnie m.in. Osaka, która w rozmowie przed turniejem WTA w Toronto przyznała, że w Paryżu chodziła podglądać treningi Świątek, żeby znaleźć elementy, które mogłaby dołączyć do własnego tenisa.

MiK