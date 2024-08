Kort to za mało, Sabalenka i Świątek znów się zmierzyły. Aż huczy o tej rywalizacji

Iga Świątek i Aryna Sabalenka to zaciekłe rywalki na korcie. I - jak się okazuje - nie tylko tam. Polka i Białorusinka, podczas pobytu w Cincinnati, zmierzyły się także w zupełnie innej konkurencji. Nagranie trafiło do mediów społecznościowych, a kibice z wypiekami na twarzach oglądali je, aby dowiedzieć się, kto tym razem był górą.

Świątek i Sabalenka to obecnie dwie najlepsze tenisistki rankingu WTA. Każdy ich pojedynek to gratka dla kibiców i niemalże gwaranacja pełnych trybun. Po raz ostatni panie zmierzyły się ze sobą w niedzielę 18 sierpnia. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza okazała się Białorusinka, która wygrała 6:3, 6:3. Awansowała tym samym do finału, a w nim pokonała 6:3, 7:5 Jessikę Pegulę.

Jak się okazuje - rywalizacja na korcie to dla Świątek i Sabalenki zbyt mało. Organizatorzy amerykańskiego turnieju opublikowali w mediach społecznościowych wideo, na którym obejrzeć można zmagania zawodników i zawodniczek w osobliwej konkurencji. Chodzi mianowicie o rzut piłką lekarską w pojemniki z piłkami tenisowymi. Wygrywa ten, który za jednym razem przewróci więcej pojemników.



Kibiców najbardziej interesowała bezpośrednia rywalizacja Świątek i Sabalenki. Białorusinka, podobnie jak na korcie, była lepsza od Polki. Strąciła bowiem wszystkie pojemniki, podczas gdy raszynianka - tylko osiem z dziesięciu.

Kolejna odsłona rywalizacji pomiędzy Świątek a Sabalenką będzie możliwa w Nowym Jorku. W poniedziałek rozpocznie się tam wielkoszlemowy US Open.