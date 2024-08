Sensacyjne słowa legendy tenisa. Novak Djoković zakończy karierę po US Open?

Tegoroczny US Open będzie ostatnim turniejem Novaka Djokovicia? Chris Evert, była znakomita tenisistka, zwyciężczyni 18 turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej i trzech w grze podwójnej, uważa, że jeśli Serb obroni wywalczony przed rokiem tytuł, może ogłosić koniec kariery!

"Nole" rozpoczął zawodową karierę w 2003 roku i w ciągu 21 lat na światowych kortach stał się prawdziwą legendą tenisa. Serb ma na koncie między 24 tytuły wielkoszlemowe w singlu (najwięcej spośród mężczyzn i tyle samo, co rekordzistka wśród kobiet, Margaret Court), a także dwa medale olimpijskie - brąz z Pekinu i upragnione złoto z Paryża.

I właśnie zwycięstwo w ostatnich igrzyskach mogło - zdaniem Evert - znacznie przybliżyć Djokovicia do decyzji o zakończeniu sportowej kariery. Zdaniem Amerykanki, zwycięstwo w US Open będzie dla Serba idealnym momentem na ogłoszenie decyzji o rozbracie z tenisem.

- Triumf w igrzyskach był dla niego bardzo ważnym celem. Myślę, że jeśli zdobędzie 25. tytuł w Wielkim Szlemie, może zakończyć karierę. Przeskoczyłby wówczas Margaret Court, a ja powiedziałabym wtedy: "Ok, masz od całego świata pozwolenie na przejście na emeryturę". Gdyby mu się to udało, byłoby to epokowe wydarzenie. Ale Djoković jest też jedną z najbardziej zdeterminowanych, pełnych zapału osób, jakie w życiu widziałam - powiedziała Evert w ESPN.

Tegoroczny US Open potrwa od 26 sierpnia do 8 września. Novak Djoković będzie bronił tytułu, wywalczonego w ubiegłym roku po zwycięstwie w trzech setach nad Daniiłem Miedwiediewem. Dla "Nole" był to czwarty w karierze triumf w tym turnieju.