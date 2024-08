To tutaj kariery rozpoczynali Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W Poznaniu trwa Astra Coffee and More Open 2024

Od 18 do 25 sierpnia 2024 na kortach poznańskiego AZS-u odbywają się Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie, będące częścią cyklu zawodowych turniejów męskich ITF World Tennis Tour, organizowanego pod auspicjami Światowej Federacji Tenisowej (ITF). To wyjątkowa impreza, na której pierwsze kroki w poważnym sporcie stawiali między innymi Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

W tym roku turniej obchodzi jubileusz dwudziestopięciolecia, a jego rangę (poza samą otoczką, gdyż jest on rozgrywany na najstarszych kortach tenisowych w Polsce) podkreśla pula nagród, sięgająca 25 tysięcy dolarów (ponad 96 tysięcy złotych).

Spśród reprezentantów Polski mogliśmy w tym roku podziwiać między innymi Filipa Pieczonkę, Szymona Kielana oraz utalentowanego 18-letniego Tomasza Berkietę, finalistę juniorskiego French Open 2024.

Pierwszym bohaterem Astra Coffee and More Open 2024 został Pieczonka, który w dniu inauguracji zmagań wygrał dwa mecze: najpierw błyskawicznie, bo w nieco ponad godzinę, odprawił Czecha Hynka Bartona (6:2, 6:2), a następnie - grając w parze z Szymonem Kielanem - awansował także do drugiej rundy debla. Swoją doskonałą formę utrzymał również w drugiej rundzie, w której wygrał w dwóch setach z Włochem Federico Bondiolim.

Wspomniany Berkieta pożegnał się już natomiast z grą singlową, przegrywając w drugiej rundzie 3:6, 1:6 z Danielem Michalskim, tegorocznym wicemistrzem Polski w tenisie.

Finałowe mecze będą miały miejsce w najbliższy weekend. W sobotę (24 sierpnia) odbędzie się finał gry podwójnej, a w niedzielę o godzinie 11.00 - finał gry pojedynczej.

Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie to swoista trampolina dla młodych sportowców. To właśnie na tym turnieju zaczynali swoje kariery czołowi Polscy zawodnicy, w tym Huber Hurkacz i Kamil Majchrzak.