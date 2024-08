W ostatniej rundzie kwalifikacji do US Open rywalem Maksa Kaśnikowskiego będzie Francuz Antoine Escoffier. Który z zawodników zapewni sobie grę w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju? Relacja live i wynik na żywo meczu Maks Kaśnikowski - Antoine Escoffier na Polsatsport.pl.

Kaśnikowski w poprzednim spotkaniu mierzył się z Włochem Stefano Napolitano. Był to zawodnik wyżej notowany od Polaka, dlatego walka była niezwykle wyrównana. W pierwszy secie zawodnicy naprzemiennie wygrywali gemy aż do stanu 5:4 dla Włocha. Wówczas trzy partie z rzędu i całego seta wygrał Polak 7:5. Druga odsłona od początku należała do Kaśnikowskiego, który zwyciężył 6:4.

Kolejny rywal Kaśnikowskiego - Antoine Escoffier awansował do finału kwalifikacji dzięki pokonaniu swojego rodaka Benjamina Bonziego. Choć Escoffier rozpoczął mecz od przegranego seta 5:7, to nie poddał się i w kolejnym już walczył do ostatniej piłki - doprowadził do tie-break'a i wygrał 7:6 (7-4). W ostatniej partii Francuz pokazał swoją moc i zwyciężył 6:1, przypieczętowując awans do finału kwalifikacji.

KZ