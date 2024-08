Co za emocje! Polacy wciąż w walce o triumf w Astra Coffee and More Open 2024

Niezwykłych emocji dostarczyły piątkowe (23 sierpnia) starcia z udziałem Polaków w turnieju Astra Coffee and More Open 2024. W walce o triumf w Międzynarodowych Mistrzostwach Wielkopolski w Tenisie będziemy mieli swoich przedstawicieli zarówno w singlu, jak i w grze podwójnej.

Najbardziej zaciętym spotkaniem była tego dnia właśnie rywalizacja deblistów. Szymon Kielan i Filip Pieczonka (który dosłownie tuż przed meczem w grze podwójnej odpadł z turnieju singlowego, przegrywając z Alekiem Beckleyem z RPA) po pełnej emocji półfinałowej batalii pokonali włosko-ukraińską parę Federico Bondioli/Wołodymyr Użyłowski. Pierwszy set należał do naszych tenisistów, którzy nie tylko punktowali przy własnym serwisie, ale i dwa razy w pierwszych dwóch okazjach przełamali przeciwników, kończąc tę partię wygraną 6:2. W drugim secie górą byli jednak rywale, którym do zwycięstwa wystarczyło jedno przełamanie - za to w kluczowym, bo dwunastym gemie. W decydującej odsłonie Kielan i Pieczonka wydostali się spod topora. Polacy obronili przy stanie 7-9 dwie piłki meczowe, a następnie zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, kończąc tę część wynikiem 11-9! W sobotnim (24 sierpnia) finale gry podwójnej Szymon Kielan i Franciszek Pieczonka zmierzą się

Dużo gorzej poszło polskim tenisistom w rywalizacji singlistów. Do fazy półfinałowej zakwalifikował się jedynie tegoroczny wicemistrz Polski, Daniel Michalski, który w ćwierćfinale spotkał się z... Olafem Pieczkowskim. Bardziej doświadczony i starszy o cztery lata Michalski nie miał większych problemów z pokonaniem rywala i zamknął spotkanie w niespełna półtorej godziny, wygrywając 6:0, 6:2. Jego rywalem w walce o finał turnieju będzie Niemiec Diego Dedura-Palomero, który dotychczas mierzył się w Poznaniu... wyłącznie z obcokrajowcami, odprawiając kolejno: reprezentanta Irlandii Michaela Agwiego, Szwajcara Samiego Ben Abdennibiego i Holendra Guya Den Oudena.

Pierwszą trudniejszą przeprawę miał również rozstawiony w Poznaniu z numerem 1 Czech Michael Vrbensky, który po raz pierwszy w turnieju musiał grać trzy sety. Niespodziewane problemy 279. zawodnikowi światowego rankingu sprawił Uzbek Siergiej Fomin. Ostatecznie jednak triumfował tenisista zza naszej południowej granicy, który wygrał 4:6, 6:4, 6:1.

Finałowe mecze Astra Coffee and More Open 2024 będą miały miejsce w najbliższy weekend. W sobotę (24 sierpnia) odbędzie się finał gry podwójnej, a w niedzielę o godzinie 11.00 - finał gry pojedynczej.

Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie to swoista trampolina dla młodych sportowców. To właśnie na tym turnieju zaczynali swoje kariery czołowi Polscy zawodnicy, w tym Huber Hurkacz i Kamil Majchrzak.