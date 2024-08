Hybrid MMA 5: Wyniki i skróty walk

W piątek 23 sierpnia fani zobaczą 10 pojedynków, w 3 różnych formułach - MMA, K1 i Muayi Thai. Swoje umiejętności zademonstrują między innymi Adrian Gunia i Kamil Siemaszko.

Walką wieczoru, w formule MMA, będzie starcie Wojciecha Kawy z Hubertem Sulewskim. W Kołobrzegu zaprezentują się także Hubert Lotta, Damian Mieczkowski, Patryk "Black Panther" Akinyeye i Krzysztof "Wujaszek Fericze" Ferenc.

Wyniki i skróty walk gali Hybrid MMA 5:

Hubert Sulewski vs Wojciech Kawa

Robert Maruszak vs Marcin Sianos

Patryk Akinyeye vs Wujaszek Fericze

Piotr Dembiński vs Damian Mieczkowski

Bogdan Danilko vs Hubert Lotta

Vladlen Bondarchuk vs Michał Młynarczyk

Szymon Wieczorek vs Ahmed Kataev

Kamil Siemaszko vs Adrian Gunia

Krystian Wiśniewski vs Grzegorz Patra

Julian Dudkowiak (1-0) pokonał Ilmana Didaeva (1-1) przez jednogłośną decyzję sędziów.

Michał Hawro (3-1) pokonał Macieja Łapkę (0-2) przez techniczny nokatu w pierwszej rundzie.

