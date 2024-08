Trener piłkarzy Widzewa Łódź przekonywał, że pierwsza porażka w tym sezonie nie może zmienić nastawienia jego drużyny. - Niezależnie od rezultatu topowi sportowcy cały czas muszą napierać do przodu. Konsekwencja jest kluczowa – podkreślił Daniel Myśliwiec przed piątkowym meczem z Radomiakiem Radom. Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

Piłkarze Widzewa po dobrym starcie nowych rozgrywek ekstraklasy, w poprzedniej kolejce mocno rozczarowali swoich kibiców. W Szczecinie przegrali z Pogonią 0:2, ale dla sympatyków łódzkiego zespołu gorszy od goryczy pierwszej porażki w tym sezonie był jej styl. Podopieczni trenera Myśliwca w niczym bowiem nie przypominali odważnej i atakującej z rozmachem drużyny z początku rozgrywek, a jednie ograniczali się do bronienia swojej bramki.

- Nie był to wypadek przy pracy, bo wypadek ma cechy czegoś, co jest przypadkowe. Ten rezultat nie był przypadkowy, bo sami na niego zapracowaliśmy. Choć wyniki w pierwszych kolejkach były niezłe, to wiedziałem, że potrzeba nam stabilności, żeby jeszcze poprawić naszą grę. Ta diagnoza była słuszna, lecz w Szczecinie zaprezentowaliśmy najniższą powtarzalność w tym sezonie – przyznał na czwartkowej konferencji szkoleniowiec Widzewa.

Dodał, że porażka wywołała dużo negatywnych emocji, ale nie zmieniła nastawienia zespołu, który ma cechować ciągły rozwój i chęć wygrywania.

- Bez względu na wynik zawsze tak samo mocno chcę wygrywać. Mam wrażenie, że mój zespół czuje to podobnie. Zdaję sobie sprawę z tego, że po porażce złość czy negatywne emocje siedziały w nas jeszcze do wczoraj, ale niezależnie od rezultatu topowi sportowcy cały czas muszą napierać do przodu. Konsekwencja jest kluczowa – przekonywał Myśliwiec.

W 6. kolejce jego drużyna zmierzy się z teoretycznie łatwiejszym rywalem, bo w piątek do Łodzi przyjedzie Radomiak. Zespół z Radomia w pięciu meczach zdobył tylko trzy punkty, ale – jak podkreśla trener łodzian – dorobek punktowy przeciwnika nie ma większego znaczenia.

- Chciałbym, żebyśmy nie patrzyli na rywala, tylko wykazali się inicjatywą. Przed Pogonią myśleliśmy, że to będzie mecz otwarty, a zostaliśmy zamknięci. Mam nadzieję, że od pierwszej minuty pokażemy nasz futbol i zrobimy wszystko, aby zdominować rywala. Tym bardziej, że przeciwnik nierzadko sam nie wykazuje inicjatywy jeśli chodzi o pressing. Na pewno trzeba zaznaczyć, że są bardzo mocni w kontratakach, bo tak zdobyli bramkę w poprzednim spotkaniu – wyjaśnił.

Obrońca Mateusz Żyro dodał, że nie spodziewa się łatwego meczu, bo - jak mówił - w tej lidze takich nie ma. - Uważam, że Radomiak nie gra źle, choć na pewno jest w ciężkim momencie. Od nas będzie zależało, czy podamy rywalowi tlen, czy pokażemy własną piłkę i będziemy dominować oraz grać na naszych warunkach. Jesteśmy inteligentną drużyną, potrafimy wyciągać wnioski. Nasza pewność siebie jest na dobrym poziomie i jak najszybciej chcemy zagrać z Radomiakiem, żeby zmazać plamę ze Szczecina - podkreślił.

