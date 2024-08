KSW 97: Wyniki walk

KSW 97: Karta walk. Kto walczy?

120,2 kg: Szymon Bajor (25-10, 11 KO, 9 Sub) vs. Matheus Scheffel (17-11 1NC, 12 KO)



61,2 kg: Oleksij Poliszczuk (12-4, 3 KO, 6 Sub) vs. Bruno Azevedo (20-4, 2 KO, 14 Sub)



83,9 kg: Igor Michaliszyn (10-3, 4 KO, 3 Sub) vs. Oton Jasse (21-9, 1 KO, 19 Sub)



77,1 kg: Marcin Krakowiak (13-4, 5 KO, 6 Sub) vs Muslim Tulszajew (11-3, 3 KO, 5 Sub)



56,7 kg: Wiktoria Czyżewska (3-1, 3 KO) vs. Erianny Castaneda (5-4, 4 KO, 1 Sub)



83,9 kg: Albert Odzimkowski (14-7 1NC, 6 KO, 7 Sub) vs David Hosek (11-5-1, 8 KO, 2 Sub)



93 kg: Kleber Silva (22-13 1NC, 15 KO, 3 Sub) vs Sergiusz Zając (6-1, 5 KO)



77,1 kg: Konrad Rusiński (6-2, 1 KO, 4 Sub) vs. Michał Guzik (4-0, 1 KO, 1 Sub)



70,3 kg: Krystian Blezień (8-4 1NC, 3 KO, 2 Sub) vs. Alvin Lowenski (7-4, 6 KO)

PI, Polsat Sport