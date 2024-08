Lwy poskromione! Zwycięstwo Panthers Wrocław na koniec sezonu

Panthers Wrocław pokonali na wyjeździe ekipę Prague Lions 17:7. To był ostatni mecz polskiego zespołu w tym sezonie rywalizacji w European League of Football.

Pierwsza kwarta była dość wyrównana. Żaden z zespołów nie był w stanie zdobyć ani jednego punktu. Na otwarcie wyniku spotkania kibice musieli poczekać do drugiej części rywalizacji, kiedy to czeska ekipa wyszła na prowadzenie, notując przyłożenie.

To zadziałało na "Pantery" jak płachta na byka. W trzeciej i czwartej kwarcie drużyna z Wrocławia dominowała na polu gry. Polska ekipa w tych dwóch partiach zdobyła w sumie 17 punktów, dzięki czemu ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę (17:7).

Należy zaznaczyć, że był to ostatni mecz "Panter" w tym sezonie European League of Football. Zespół z Wrocławia zakończył międzynarodową rywalizację z sześcioma zwycięstwami na koncie. To dało polskiej ekipie drugie miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Lepsi okazali się tylko zawodnicy Viking Vienna.