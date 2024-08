Polacy polecieli do Paryża. Igrzyska zbliżają się wielkimi krokami

Polscy paralimpijczycy polecieli do Paryża. Podczas igrzysk Biało-Czerwonych będzie reprezentowało łącznie 84 zawodniczek i zawodników. W sobotę odbyły się ślubowania, podczas których przysięgę złożyła m.in. multimedalistka z Tokio - Róża Kozakowska.

84 reprezentantów Polski weźmie udział w 15 z 22 konkurencji. Polacy mają nadzieję szybko złamać barierę 800 medali. Obecnie mają na swoim koncie 798 krążków z zimowych i letnich igrzysk.

Wśród reprezentantów Polski są bardzo doświadczeni i utytułowani zawodniczki i zawodnicy. Lucyna Kornobys ma na swoim koncie już dwa srebrne medale olimpijskie. Na igrzyskach wystartuje po raz trzeci, ale tym razem z wyjątkowym zadaniem. Paralekkoatletka i Maciej Lepiato będą pełnili funkcję chorążych.

- Wiem, jak dobrze i ciężko pracowałam w ciągu ostatnich trzech lat. Liczę na dobry start. Marzy mi się złoty medal, ale jaki będzie - taki wezmę. Mam dwa srebra z Rio i Tokio i to złoto mi się marzy, ale wielu sportowców o nim marzy. Każdy z nas ciężko pracuje, by się zakwalifikować. Denerwuje mnie, że ludzie komentują, że "jedziemy na wycieczkę". Nasze rodziny, trenerzy widzą, jak ciężko musimy trenować i ile wyrzeczeń nas to kosztuje - powiedziała Kornobys w rozmowie z Polsatem Sport.

Jedną z pretendentek do medalu jest Róża Kozakowska - mistrzyni paralimpijska w rzucie maczugą i wicemistrzyni w pchnięciu kulą. Polka sama przyznaje, że tym razem o triumfy może być dużo trudniej.

- Myślę, że jestem dobrze przygotowana. Nie ukrywam, że tamte wyniki z Tokio teraz dałyby czwarte miejsce, jeśli chodzi o kulę. Będę walczyć i zostawię całe moje serce, by jak najwyżej się uplasować. Będę walczyć z całych sił o złoto - powiedziała 35-latka.

Igrzyska paralimpijskie rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 8 września.