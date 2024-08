Sezon tuż, tuż, a tu takie spotkanie Skry i ZAKSY. Giganci chcą wyjść z kryzysu

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE GiEK Skra Bełchatów to jedne z najbardziej zasłużonych klubów w historii polskiej siatkówki. Poprzedni sezon był jednak dla obu ekip wielkim rozczarowaniem - nie załapały się one nawet do play-offów. W nadchodzących rozgrywkach kędzierzanie i bełchatowianie będą chcieli zażegnać kryzys i powrócić na należne im miejsce. Trzy tygodnie przed startem PlusLigi oba zespoły spotkały się ze sobą w ramach sparingów.

Skra po raz ostatni sięgnęła po mistrzostwo w 2018 roku. Później zespół nie kończył już PlusLigi na podium, ale w 2021 i 2022 roku potrafił uplasować się jeszcze na czwartym miejscu. W dwóch kolejnych sezonach było gorzej. Poprzednie rozgrywki - 2023/2024 - bełchatowianie zakończyli jako dziewiąta siła w Polsce.

Jeszcze większy kryzys dotknął ZAKSĘ. Zespół, który od 2021 do 2023 roku trzy razy z rzędu zdobywał Ligę Mistrzów, uplasował się w sezonie 2023/2024 na 10. miejscu w PlusLidze.



- Chciałbym przeprosić kibiców, sponsorów, właścicieli i władze klubu za to, że ten sezon nie poszedł po naszej myśli. Za to, że kończymy go dopiero na 10. miejscu. Za to że odpadliśmy z Pucharu Polski i z Ligi Mistrzów. Nie zrealizowaliśmy praktycznie żadnego naszego celu - bił się w pierś po sezonie ówczesny kapitan drużyny Aleksander Śliwka.



Teraz zarówno Skra, jak i ZAKSA chcą zacząć pisać nową historię. Sezon 2024/2025 rozpocznie się w weekend 13-15 września. Na trzy tygodnie przed inaugurację drużyny z Bełchatowa i Kędzierzyna-Koźla spotkały się, aby rozegrać dwa sparingi. W pierwszych z nich - umówionym przez trenerów na cztery sety - padł remis 2:2. W drugim lepsi okazali się natomiast gracze Skry, którzy we własnej hali wygrali 3:1.