Tytuł dla Kubiaka! "Ciśnienie czułem większe niż na igrzyskach"

Srebro w gronie seniorów wywalczył Michał Ziębicki (KJK Szary Michałowice) na Balou’s Batman, a brąz Mściwój Kiecoń (KS Adamus Equestrian) na klaczy Idealisca.

- Radość i ulga. Ciśnienie czułem większe niż na igrzyskach, bo jak się nie jest faworytem, to jedzie się łatwiej, a tu było inaczej, ale zarówno koń, jak i ja byliśmy w super formie - powiedział triumfator, który już w pierwszym nawrocie uniknął zrzutek, a w drugim także nie zapisał punktów karnych.

- Wygrać to jest jedno, a wygrać z czystym kontem… to dołączyć to niewielkiego grona, któremu się to udało. To był rewelacyjny weekend, bo też trenowana przeze mnie w Sielance Julka Suska zdobyła srebro w kategorii młodych jeźdźców - dodał.

Kubiak był jednym z członków olimpijskiej reprezentacji, w Paryżu wystartował na tym samym koniu. Konkurs indywidualny imprezy czterolecia zakończył na 53. miejscu.

Złoto o młodych jeźdźców odebrał Patryk Skrzyczyński, dosiadający Jerico - konia, na którym wcześniej z powodzeniam startował jego doświadczony ojciec, Jarosław Skrzyczyński.

PAP