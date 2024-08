Oba zespoły są zmotywowane, by zdobyć ważne punkty, co gwarantuje nam widowisko pełne emocji. Wisła Płock będzie chciała skorzystać z przewagi własnego boiska i wsparcia swoich kibiców, by zdominować rywala i sięgnąć po komplet punktów.

Z kolei Ruch Chorzów przyjedzie do Płocka z determinacją, by pokazać się z jak najlepszej strony i sprawić niespodziankę. Kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji? Czy Wisła wykorzysta atut gry na własnym terenie, czy może Ruch udowodni, że potrafi wygrywać na wyjeździe?

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Ruch Chorzów od godziny 19.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport