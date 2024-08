Byli najgorsi na Euro, teraz zagrają z Polską. Selekcjoner zarządził rewolucję

Wielkimi krokami zbliża się wrześniowa przerwa na mecze reprezentacyjne. Polacy rozegrają dwa spotkania w ramach Ligi Narodów - kolejno przeciwko Szkocji i Chorwacji. W ekipie z Wysp Brytyjskich doszło do sporej rewolucji kadrowej, o czym świadczą ogłoszone we wtorek przez selekcjonera powołania.

Reprezentacyjna piłka powraca. Niespełna dwa miesiące po zakończeniu Euro 2024 kadrowicze ponownie się spotkają. We wrześniu europejskie drużyny narodowe będą ze sobą rywalizować w ramach Ligi Narodów.

Polska trafiła do grupy ze Szkocją, Chorwacją i Portugalią. Co ciekawe, dwie pierwsze reprezentacje, podobnie jak Biało-Czerwoni, rozczarowały na mistrzostwach Europy w Niemczech. Ani Szkoci, ani Chorwaci nie wyszli z grupy. Podopieczni Steve'a Clarke'a zostali oficjalnie najgorszą ekipą turnieju - zdobyli jeden punkt i mieli bilans bramkowy 2:7.



Nie dziwi więc kadrowa rewolucja, na którą zdecydował się selekcjoner. We wtorek ogłosił on powołania na wrześniowe zgrupowanie, a w nich znaleźć można nazwiska aż czterech debiutantów. To Robby McCrorie, Max Johnston, Ryan Gauld i Ben Doak. Poza tym Clarke znalazł miejsce dla dwóch graczy, którzy nie pojechali do Niemiec. To Lyndon Dykes i John Souttar.



Mało? Dodajmy, że doszło też do tak zwanej selekcji negatywnej. W kadrze zabrakło bowiem kilku uczestników Euro. To Liam Kelly, Jack Hendry, Ross McCrorie, Kieran Tierney, Liam Cooper, Stuart Armstrong, Ryan Jack i dotychczasowy kapitan - Callum McGregor (koniec kariery).



Mecz Szkocja - Polska odbędzie się 5 września w Glasgow. Pierwszy gwizdek o 20:45.

Kadra Szkocji na wrześniowe zgrupowanie:

Bramkarze: Zander Clark (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Norwich City), Robby McCrorie (Kilmarnock)

Obrońcy: Grant Hanley (Norwich City), Max Johnston (SK Sturm Graz), Scott McKenna (UD Las Palmas), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic)

Pomocnicy: Ryan Christie (AFC Bournemouth), Ben Doak (Liverpool), James Forrest (Celtic), Ryan Gauld (Vancouver Whitecaps), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion FC), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United), Lewis Morgan (New York Red Bulls)

Napastnicy: Che Adams (Torino), Tommy Conway (Middlesborough), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian)