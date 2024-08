Kilkanaście lat w wielkiej piłce. Tak zmieniał się Wojciech Szczęsny

Pierwsze kroki na futbolowej drodze Szczęsny stawiał w warszawskich klubach - Agrykoli i Legii. W wieku 16 lat wyjechał do Anglii, gdzie rozpoczął treningi w akademii Arsenalu. W pierwszej drużynie "Kanonierów" zadebiutował trzy lata później. Następnie trafił na wypożyczenie do Brentford. Po powrocie na Emirates Stadium rozpoczął walkę o miejsce w bramce zespołu Arsene'a Wengera.

W Premier League zadebiutował w grudniu 2010 roku. Od tamtej pory przez kilka lat był pierwszym bramkarzem londyńskiej ekipy, z którą dwukrotnie wygrywał Puchar Anglii i raz Tarczę Wspólnoty. W sezonie 2014/2015 stracił pozycję w bramce na rzecz Davida Ospiny. Poskutkowało to wypożyczeniem do AS Roma. W stolicy Włoch spędził dwa sezony, a jego konkurentem do gry w wyjściowym składzie był Alisson Becker.

Szczęsny zrobił dobre wrażenie na włoskich boiskach. Po zakończeniu okresu wypożyczenia do Romy na zakontraktowanie Polaka zdecydował się Juventus. "Stara Dama" postanowiła wykupić go z Arsenalu. Wtedy rozpoczął się najlepszy czas w karierze klubowej Szczęsnego. Trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Italii, a do tego dołożył trzy Pucharu i dwa Superpuchary. W 2024 roku po siedmiu latach spędzonych w Turynie rozwiązał kontrakt z klubem.

Wydawało się, że kwestią czasu jest to, kiedy polski bramkarz znajdzie nowego pracodawcę. Jego nazwisko było wymieniane w kontekście przenosin do wielu czołowych klubów. Ostatecznie jednak Szczęsny uznał, że nie zwiąże się z żadnym nowym zespołem. We wtorek 27 sierpnia poinformował o zakończeniu piłkarskiej kariery.

Warto wspomnieć, iż wcześniej Szczęsny zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Ostatnie mecze w narodowych barwach rozegrał w czerwcu na Euro 20204. Łącznie z orzełkiem na piersi wystąpił w 84 spotkaniach.

Tak zmieniał się Wojciech Szczęsny