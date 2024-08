Nowa siatkarka w Tauron Lidze. Tak oceniła swoje pierwsze dni w Polsce

Holenderska zawodniczka od tygodnia przebywa w Polsce, gdzie przygotowuje się do najbliższej kampanii ligowej. Niedawno Jasper dołączyła do drużyny z Rzeszowa. Wcześniej wystąpiła na igrzyskach w Paryżu, gdzie rywalizowała wraz z reprezentacją Holandii w turnieju siatkówki halowej kobiet. Jej nacja nie zdołała przebrnąć przez fazę grupową i na tym etapie zakończyła swój udział w paryskich zmaganiach. Nadchodzący sezon będzie dla niej debiutancki w polskiej Tauron Lidze.

Przyjmująca w rozmowie z portalem Tauronliga.pl wypowiedziała się na temat pobytu w Polsce oraz o odczuciach dotyczących klubu z Podkarpacia.

- Nie miałam jeszcze okazji, żeby zwiedzić bardziej miasto. Byłam na krótkiej wycieczce po najważniejszych miejscach tuż po przyjeździe, ale na razie skupiłam się na takich praktycznych rzeczach, jak restauracje, czy galeria handlowa. Pierwszy tydzień pracy w klubie był intensywny, bo miałyśmy codziennie po dwa treningi, więc czasu wolnego było bardzo mało. Wszystko wygląda jednak przyjemnie. Mamy do dyspozycji to, co nam potrzeba. Bardzo podobało mi się też przyjęcie w drużynie; pierwsze rozmowy z koleżankami i z trenerem. Dostałam fajne mieszkanie do dyspozycji, więc moje pierwsze wrażenia z klubu i z miasta są bardzo pozytywne – powiedziała Jasper.

Zespół z Rzeszowa jest położony blisko Bieszczad. Siatkarka przyznaje, że wycieczka w góry byłaby dla niej czymś przyjemnym. Chciałaby zobaczyć także większe miasta w Polsce jak choćby Kraków czy Warszawę.

- Na pewno chciałabym chociaż raz pojechać do większych miast, jak Kraków, czy Warszawa, ale też odwiedzić atrakcyjne miejsca niedaleko od Rzeszowa, jak Bieszczady i okolice. Na mojej liście jest też muzeum w Oświęcimiu, bo słyszałam, że robi duże wrażenie i warto je odwiedzić. Jestem ciekawa, żeby poznać lepiej historię i kulturę Polski oraz zobaczyć jak tutaj się żyje ludziom na co dzień. Nie jest jednak tak, że spodziewam się w Polsce dziwnych rzeczy, czy czegoś się tutaj obawiam. Po prostu jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda – dodała 28-latka.

Kampania ligowa 2024/2025 rozpoczyna się w weekend 27-29 września 2024 roku. W pierwszym spotkaniu siatkarki DevelopResu Rzeszów zmierzą się na wyjeździe z MOYA Radomką Radom.

KG