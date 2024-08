Iga Świątek zagra z Kamillą Rachimową w swoim pierwszym meczu tegorocznego US Open. Czy Polka zamelduje się w drugiej rundzie ostatniego w tym roku "Wielkiego Szlema"? Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Kamilla Rachimowa na Polsatsport.pl.

US Open to ostatni z "Wielkich Szlemów" w roku. Tytułu bronić będzie reprezentantka gospodarzy - Coco Gauff. W wielkim finale Amerykanka wygrała z Aryną Sabalenką 2:6, 6:3, 6:2. Obecnie to Białorusinka wydaje się być jednak w lepszej formie. Wygrała ostatni ze "sprawdzianów" - turniej w Cincinnati - nie tracąc w nim nawet seta.

Nim jednak triumfowała, Sabalenka wyeliminowała z gry właśnie Igę Świątek. Nowojorski turniej może być okazją na rewanż, bowiem panie mogą spotkać się w finale. Raszynianka wie, jak wygrywać w US Open, w 2022 roku to ona wznosiła puchar za zwycięstwo w całym turnieju.

W pierwszej rundzie Polkę czeka rywalizacja z Kamillą Rachimową. Rosjanka znalazła się w drabince głównej jako tzw. szczęśliwa przegrana. W finale kwalifikacji uległa Priscilli Hon 6:7, 7:6, 4:6. By postawić się liderce światowego rankingu, z pewnością musiałaby zagrać jeden z najlepszych meczów w swoim życiu.



Tradycja amerykańskiego "Szlema" sięga 1881 roku. Od 1978 roku rywalizacja toczy się na kortach w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. W 2023 roku pula nagród dla uczestników wyniosła 65 milionów dolarów.



