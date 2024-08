Polak był o krok od US Open, odpadł w ostatnim momencie. Teraz przerwał milczenie

Dla Majchrzaka był to pierwszy występ w turnieju wielkoszlemowym po 13-miesięcznym zawieszeniu, utracie punktów w rankingu i mozolnym odbudowywaniu swojej pozycji. W Nowyk Jorku Polak pokonał Michaela Zhenga i Kolumbijczyka Daniela Elaiego Galana. W decydującym spotkaniu w ostatnim meczu niestety przegrał z Włochem Mattią Belluccim.

ZOBACZ TAKŻE: ATP ogłasza tuż przed US Open. Ważny komunikat dla Hurkacza i spółki

Zawieszenie Polaka było spowodowane pozytywnymi wynikami testów dopingowych. Majchrzakowi udało się udowodnić, że nie przyjął zakazanych substancji w sposób świadomy, jednak pomimo tego i tak został ukarany, i przez 13 miesięcy nie mógł profesjonalnie uprawiać tenisa.

Majchrzak skomentował swój powrót na jeden z największych turniejów świata w mediach społecznościowych.

"Niestety nie udało mi się awansować do drabinki głównej US Open. Z jednej strony to, że mogłem ponownie grać na tych kortach to dla mnie sukces, z drugiej – apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jednak dalej nie traktuje ostatniego meczu jako porażki, lecz jako kolejny krok na drodze mojego powrotu. Wspaniale było ponownie rywalizować na Wielkim Szlemie. Jeszcze tu wrócę" – napisał na Facebooku Polak.

W turnieju głównym singlistów podczas US Open wystąpi dwóch reprezentantów Polski Hubert Hurkacz i debiutujący na imprezie takiej rangi Maks Kaśnikowski. W rywalizacji singlistek wystąpią trzy Polki Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch. W turnieju wystąpi również zwycięzca niedawnego turnieju mikstów podczas niedawnego Wimbledonu Jan Zieliński oraz polska deblistka Alicja Rosolska.

MiK