"Biegowe 360 stopni" znów w Zakopanem. "Największa dawka wiedzy dla ludzi kochających bieganie"

Jesienią znów Zakopane będzie stolicą polskich biegaczy! Po ubiegłorocznym sukcesie konferencji "Biegowe 360 stopni" w październiku w zakopiańskim Centralnym Ośrodku Sportu odbędzie się jej druga edycja, tym razem skierowana przede wszystkim do biegaczy amatorów. Podobnie jak przed rokiem, konferencji, w trakcie której duży nacisk będzie położony na zajęcia praktyczne, towarzyszyć będzie bieg "Dycha pod Krokwią".

W spotkaniu ponownie udział wezmą znani biegacze, trenerzy i popularyzatorzy biegania, jak Joanna Jóźwik, Adam Kszczot, Marek Plawgo czy Henryk Szost. Prelegentami będą również Mateusz Kaczor, mistrz Polski w biegu na 10 km i były zawodnik oraz uznany trener Artur Kozłowski.

– To dopiero pierwsze nazwiska, bo jesteśmy w trakcie potwierdzania kolejnych ekspertów, którzy podzielą się nie tylko swoją wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Możemy tylko zdradzić też, że ambasadorem i uczestnikiem konferencji oraz biegu "Dycha pod Krokwią", będzie osoba z jednym z najgłośniejszych nazwisk w tym sezonie – mówi Adam Kszczot, jeden z pomysłodawców konferencji. Trzydniowa konferencja odbędzie w dniach 25-27 października i będzie współorganizowana przez portal Bieganie.pl.

– Z roku na rok w Polsce jest coraz więcej imprez biegowych, a popularność biegania bardzo szybko rośnie. To aktywność, która znakomicie wpływa na zdrowie, ale także na samopoczucie, bo odczucia po treningu są wyśmienite – mówi Jóźwik.

W tym roku organizatorzy konferencji chcą skupić się przede wszystkim na bieganiu amatorskim na dystansach pięciu i dziesięciu kilometrów oraz półmaratonie. W trakcie trzydniowego spotkania "Biegowe 360 stopni" będzie można zdobyć wiedzę, która przyda się zarówno tym, którzy dopiero zakochują się w bieganiu, jak i biegaczom średniozaawansowanym oraz mastersom.

– Będzie też sporo nowinek sprzętowych, a uczestnicy konferencji będą mieli okazję poznać wiele gadżetów przydatnych w bieganiu, przetestować sprzęt, a także odbyć treningi pod okiem doświadczonych i uznanych w świecie biegania trenerów i byłych zawodników – mówi Tomasz Koprowski z portalu Bieganie.pl.

Przed rokiem aula zakopiańskiego COS była wypełniona do ostatniego miejsca. – Uczestnicy byli bardzo zaangażowani w dyskusję i widać było, że przyjechali tu po specjalistyczną wiedzę, którą gwarantowali im wykładowcy. Były spotkania, na które trzeba było dostawiać krzesła, bo brakowało miejsc. Jestem z tego bardzo dumna, bo kocham bieganie i widzę, że takich ludzi, którzy chcą biegać bezpiecznie i zdrowo jest bardzo wielu. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo, a może nawet jeszcze lepiej – dodaje Jóźwik.

Adam Kszczot także jest zadowolony, że odbędzie się kolejna edycja konferencji "Biegowe 360 stopni". – Już przed rokiem wiele osób pytało, czy planowana jest kolejna edycja. To bardzo ważne, że wiele osób interesuje się bieganiem i biega, ale również to, że chcą to robić mądrze i bezpiecznie dla swojego zdrowia – podkreśla Kszczot. Nie zabraknie też paneli poświęconych właściwej diecie biegacza i zdrowiu. Uznani ortopedzi i fizjoterapeuci, wśród których będzie dr Urszula Biernat, opowiedzą m.in. o tym, jak skutecznie regenerować organizm i unikać kontuzji.

W trakcie tegorocznej edycji dużo większy nacisk będzie kładziony na treningi praktyczne. Drugiego dnia konferencji uczestnicy będą ćwiczyć w małych grupach treningowych pod okiem Adama Kszczota, Joanny Jóźwik, Henryka Szosta, Mateusza Kaczora i innych uznanych trenerów. – Pokażemy m.in. jak przeprowadzić poprawną rozgrzewkę, jak się schłodzić po bieganiu, jak poprawnie ćwiczyć i co warto ćwiczyć na siłowni. Pokażemy też przykładowy zestaw ćwiczeń jogi dla biegacza – opowiada Jóźwik.

– W tym roku stawiamy na tematy związane z amatorskim bieganiem osób rozpoczynających przygodę z bieganiem oraz średniozaawansowanych. To będzie duża dawka wiedzy dla tych osób, a poruszymy wiele podstawowych zagadnień. Pokażemy w teorii i praktyce technikę biegową, powiemy, jak zwiększyć szybkość u biegacza amatora, czy jak skorzystać z zegarka, żeby ułożyć dobry plan treningowy? Będzie naprawdę bardzo dużo bardzo przydatnej wiedzy – zapewnia Kszczot.

Informacja prasowa