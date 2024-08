Będzie kolejny medal w Paryżu! Ogromne emocje w meczu Polek

Natalia Partyka i Karolina Pęk awansowały do półfinału igrzysk paralimpijskich w Paryżu w rywalizacji deblowej pań w paratenisie stołowym. Polki 3:2 pokonały chińską parę Chunxiao Hou i Guiyan Xiong, tym samym zapewniły sobie już przynajmniej brązowy medal.

Mecz ćwierćfinałowy Polek obfitował w wiele emocji. Nasze reprezentantki przegrywały już w tym spotkaniu 0:2. W trzecim gemie Partyka i Pęk odwróciły jednak losy spotkania, wygrywając go na przewagi. Od tego momentu spotkanie układało się już po myśli naszych reprezentantek. W czwartym gemie wygrały one 11:2, a decydujące starcie zakończyło się wynikiem 11:9.

Awans do półfinału oznacza, że Partyka i Pęk mają już zapewnione co najmniej brązowe medale igrzysk paralimpijskich w Paryżu. Dla obu zawodniczek nie będzie to pierwszy krążek najważniejszej imprezy czterolecia.

Partyka jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek. Start w Paryżu jest już jej siódmym na igrzyskach paralimpijskich. W ich trakcie zdobyła sześć złotych, dwa srebrne i dwa brązowe medale. Partyka ma na swoim koncie również startu na igrzyskach olimpijskich w Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro i Tokio.

Pęk ma na swoim koncie pięć medali paralimpijskich, które zdobywała na igrzyskach w Londynie, Rio de Janeiro i Tokio. W trakcie rywalizacji w Londynie Polka miała zaledwie 14 lat.

Mecz półfinałowy Polki rozegrają w sobotnie południe 31 sierpnia. Ewentualny finał został zaplanowany na ten sam dzień.

MiK