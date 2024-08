Hubert Hurkacz skomentował rozstanie z trenerem

Hurkacz pod wodzą Boyntona dotarł m.in. do półfinału Wimbledonu, wygrał kilka turniejów ATP i awansował na najwyższe w karierze szóste miejsce w rankingu światowym. Niestety, ostatnio Polak nie miał zbyt dobrej passy i coraz częściej zdarzały mu się wpadki. Dowodem na to zmagania w US Open, podczas których wrocławianin odpadł już w drugiej rundzie.

To właśnie po tym pojedynku w mediach pojawiła się informacja o zakończonej współpracy Hurkacza z Boyntonem. Informację o tym przekazał Amerykanin.

"Cóż za wspaniałą drogą było te ostatnie pięć lat. Przeżyliśmy razem wiele niesamowitych wzlotów i bardzo się razem rozwinęliśmy, ale czasami dobre rzeczy muszą się skończyć. Hubi i ja wspólnie zgodziliśmy się pójść dalej własnymi drogami. Jestem bardzo wdzięczny za ten wspólnie spędzony czas. Nie mogę się już doczekać nowego rozdziału w moim życiu i możliwości, które nadejdą" - napisał szkoleniowiec w mediach społecznościowych.

Do tematu rozstania odniósł się również Hurkacz.

"Jedyna w swoim rodzaju jazda! Jestem wdzięczny za wszystko, co udało nam się osiągnąć jako team. Dziękuje Craig Boynton" - napisał tenisista.

Współpraca Hurkacza z Boyntonem zaczęła się w marcu 2019 roku. Nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem Polaka. Nie brakuje spekulacji, że być może będzie to były zawodnik światowej czołówki.