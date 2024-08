Podsumowanie pierwszego dnia igrzysk paralimpijskich. Kto może zdobyć medal w piątek?

Złoty medal Kamila Otowskiego – to najważniejsze dla Polaków wydarzenie pierwszego dnia rywalizacji na XVII Letnich Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. Nasz parapływak był bezkonkurencyjny na dystansie 100 m stylem grzbietowym (klasa S1).

Parapływanie

- Chciałem potwierdzić swoją dominację na tym dystansie, ale wcale nie miałem pewności, że się uda. Igrzyska rządzą się swoimi prawami, wielokrotnie zdarzało się, że wielcy mistrzowie świata czy Europy nie wytrzymywali presji igrzysk. "Ścinało" ich po prostu i nie byli w stanie zdobyć tego upragnionego krążka. Niejeden się spalił, zachłysnął, zrobił falstart – powiedział szczęśliwy Kamil Otowski po wyjściu z basenu.

Tuż po złotym Kamilu Otowskim do basenu weszli parapływacy z klasy S2, a wśród nich Jacek Czech, by zmierzyć się w finale 100 m stylem grzbietowym. Praktycznie od początku nasz reprezentant zajmował okolice czwartego miejsca. Na drugiej długości stawka się rozciągnęła i jasne już było, że pierwsza trójka jest nie do dogonienia. Ostatecznie Czech skończył zawody na miejscu czwartym, czym powtórzył wynik z igrzysk w Tokio.

Na siódmej pozycji finiszowała w finale dystansu 100 m motylkiem (S13) Joanna Mendak, dla której są to szóste igrzyska. Natomiast do finału nie udało się awansować Alanowi Ogorzałkowi, który w eliminacjach na 50 m stylem dowolnym (S10) był 11.

Paratenis stołowy

Ze zmiennym szczęściem rywalizowali pierwszego dnia paratenisiści stołowi.

W 1/8 finału deblowej klasy MD18 biorą udział dwie polskie pary. Igor Misztal i Maksym Chudzicki, po zaciętym spotkaniu, wygrali 3:2 (8:11, 11:3, 6:11, 11:9, 11:3) z mocnymi Brytyjczykami Aaronem McKibbinem i Joshuą Staceyem.

Swój mecz 1/8 finału (MD18) wygrali też Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień. Ich rywalami byli Japończycy Mahiro Funayama i Katsuyoshi Yagi. Pierwszego seta na przewagi (14:12) wygrali przeciwnicy, potem jednak górą byli Polacy (kolejne sety wygrali do 7, 9 i… 0).

Dwa spotkania w klasie MD4 rozegrali Rafał Czuper w parze z Tomaszem Jakimczukiem. W pierwszym z nich nie dali większych szans Egipcjanom Khaledowi Ramadanowi i Eslamowi Raslanowi. Polacy wygrali 3:0 (11:9, 11:7, 11:4) i zameldowali się w ćwierćfinale. Tam czekała na nich mocna francuska para Julien Michaud i Fabien Lamirault. Niestety, minimalnie zbyt mocna. Było 2:2 w setach, gdy w końcówce decydującej partii nasi zawodnicy wygraną mieli

na widelcu. Niestety, przy żywiołowym wsparciu francuskiej publiczności, to ostatecznie Michaud z Lamiraultem wygrali 11:9.

Od 1/16 finału zaczęli rywalizację w mikście (XD7) Dorota Bucław i Rafał Czuper. Wygrali dość wyrównane spotkanie z włoską parą Carlotta Ragazzini/Federico Crosara 3:2 (11:9, 12:10, 9:11, 10:12, 11:8). Niestety, w 1/8 finału lepsza okazała się chińska para Gu Xiaodan/Zhai Xiang. Mecz zakończył się ich zwycięstwem 3:0 (11:9, 11:5, 11:9).

Rywalizację rozpoczęły również miksty w 1/8 finału klasy XD17. Karolina Pęk i Piotr Grudzień wygrali 3:0 (11:8, 11:6, 11:6) z Maryną Lytowczenko i Iwanem Majem z Ukrainy, natomiast Katarzyna Marszał z Patrykiem Chojnowskim musieli uznać wyższość Brytyjskiej pary Bly Twomey/Joshua Stacey. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:3 (6:11, 6:11, 9:11).

Parakolarstwo torowe

Nie udało się niestety awansować do strefy medalowej Karolowi Kopiczowi, który wspólnie z pilotem Marcinem Białobłockim rywalizował na tandemie na torze kolarskim w wyścigu indywidualnym na dochodzenie na dystansie 4000 m. Ostatecznie nasi reprezentanci zajęli w kwalifikacjach ósme miejsce.

Boccia

Dwa z trzech czwartkowych spotkań grupowych wygrali nasi reprezentanci w bocci.

Udanie rozpoczął rywalizację Damian Iskrzycki (BC3), wspierany przez operatora rampy Dariusza Borowskiego. Wygrał pierwszy mecz grupowy 6:4, a jego rywalem był Tak Wah Tse z Hongkongu.

Zwycięstwo zanotowała także Edyta Owczarz (BC3), wspierana przez operatorkę rampy Krystynę Owczarz. Pokonała 3:2 Ladamanee Kla-Han z Tajlandii.

Porażkę poniosła natomiast Kinga Koza (BC1). Spotkanie z reprezentującą Bermudy Yushae Andrade zakończyło się wynikiem 1:4.

Parabadminton

Mecze grupowe rozegrali także parabadmintoniści.

Oliwia Szmigiel (kl. SH6) pokonała 2:0 (21:13, 21:8) Peruwiankę Rubi Milagros Fernandes Vargas, natomiast Bartłomiej Mróz (kl. SU5) przegrał z Malezyjczykiem Liek Hou Cheahem 0:2 (10:21, 6:21) – zadanie było jednak niezmiernie trudne, jako że rywal to mistrz igrzysk w Tokio i lider światowego rankingu.

Parałucznictwo

W rundzie rankingowej w parałucznictwie wysokie, szóste miejsce, bijąc rekord życiowy (642), zajął Łukasz Ciszek (łuk klasyczny mężczyzn open), a Milena Olszewska była dziewiąta (łuk klasyczny kobiet open). Dzięki temu nasi reprezentanci uplasowali się na wysokim,

czwartym miejscu klasyfikacji miksta. W konkurencji łuku bloczkowego kobiet open Ksenija Markitantowa była 13.

Starty Polaków w piątek, 30 sierpnia:

Wiele sportowych emocji czeka nas drugiego dnia rywalizacji. Szans medalowych upatrywać należy głównie w paralekkoatletyce i parastrzelectwie.

Parastrzelectwo

I to właśnie parastrzelcy rozpoczną ten dzień w naszej reprezentacji.

· Już o 9:00 Emilia Babska powalczy w kwalifikacjach konkurencji R2 karabin pneumatyczny stojąc kobiet na dystansie 10 m. Ewentualny finał o godz. 11:45.

· O 11:15 w kwalifikacjach wystartuje Szymon Sowiński – w konkurencji P1 pistolet pneumatyczny mężczyzn na dystansie 10 m. Ewentualny finał o godz. 14:00.

Parałucznictwo

O 9:34 Ksenija Markitantowa zmierzy się w 1/16 finału konkurencji łuku bloczkowego kobiet open z reprezentującą Bangladesz Jomą Akter.

Paratenis stołowy

Cztery mecze ćwierćfinałowe czekają naszych paratenisistów stołowych.

· O 10:00 Karolina Pęk i Piotr Grudzień w turnieju miksta zmierzą się z Danielle Rauen i Luizem Felipe Manarą z Brazylii (klasa XD17).

· O 13:00 także Karolina Pęk, tym razem z Natalią Partyką zagrają w turnieju deblowym o półfinał z chińską parą Hou Chunxiao/Xiong Guiyan (WD20).

· O 17:00 Patryk Chojnowski i Piotr Grudzień zmierzą się ze Szwedami Emilem Anderssonem i Danielem Gustafssonem (MD18).

· O tej samej godzinie Igor Misztal i Maksym Chudzicki staną przy stole naprzeciwko Chińczyków Liu Chaodonga i Zhao Yiqinga (MD18).

Parapływanie

Na 10:58 planowane są eliminacje 100 m stylem klasycznym kl. SB9 z udziałem Zuzanny Boruszewskiej. Ewentualny finał tego samego dnia o godz. 19:21.

Parawioślarstwo

Na 10:50 planowane są eliminacje w kat. PR2Mix2x z udziałem naszej osady w składzie Jolanta Majka/Michał Gadowski.

Paralekkoatletyka

W piątek startują zawody paralekkoatletyczne.

· O 11:30 Joanna Mazur z przewodnikiem Michałem Stawickim wystartują w eliminacjach 400 m (T11). Ewentualny półfinał odbędzie się tego samego dnia o 19:37.

· O 13:04 Michał Derus pobiegnie w eliminacjach 100 m (T47). Ewentualny finał przewidziany jest na wieczór, na godz. 19:30. Derus to dwukrotny wicemistrz paralimpijski w tej konkurencji (z Rio i Tokio).

· O 13:15 odbędzie się pierwszy finał, od razu z udziałem dwóch naszych reprezentantek – na 100 m (T35) pobiegną Jagoda Kibil oraz Ingrid Renecka.

· Wieczorną sesję o godz. 18:00 otworzy Róża Kozakowska w finale rzutu maczugą (F32), czyli konkurencji, w której na igrzyskach w Tokio zdobyła złoty medal.

· O 19:05 Lech Stoltman i Damian Ligęza wystartują w konkursie pchnięcia kulą (F55). Stoltman to dwukrotny brązowy medalista paralimpijski tej konkurencji (z Rio i Tokio).

· O 20:52 rozpocznie się kolejny konkurs pchnięcia kulą (F37), tym razem z udziałem Jakuba Mirosława.

Parataekwondo

Piątek to dzień turnieju parataekwondo z udziałem Patrycji Zewar (K44 -65 kg). Polka zaczyna o 12:02 od 1/8 finału pojedynkiem przeciwko reprezentującej Grecję Christinie Gkentzou. Kolejne fazy turnieju zaplanowano na godz.:

· 12:57 (ćwierćfinały),

· 18:04 (rapasaże o półfinał),

· 19:32 (półfinał),

· 21:18 (pojedynek o brąz),

· 22:00 (finał).

Boccia

Kolejne mecze grupowe rozegrają reprezentanci Polski w bocci.

· O 14:00 Edyta Owczarz (BC3), wspierana przez operatorkę rampy, Krystynę Owczarz, rozegra spotkanie z reprezentantką gospodarzy, Sonią Heckel.

· O 19:20 Kinga Koza (BC1) zagra mecz z Japonką Hiromi Endo.

· Na koniec dnia, o 21:40, przewidziane jest spotkanie Damiana Iskrzyckiego (BC3), wspieranego przez operatora rampy, Dariusza Borowskiego, z Argentyńczykiem Rodrigo Romero.

Parabadminton

O 20:40 kolejny mecz grupowy rozegra Bartłomiej Mróz (SU5), który zmierzy się z Suryo Nugroho z Indonezji.

Informacja prasowa