Siatkarka z reprezentacyjnym doświadczeniem wzmocni Chemika Police. "Mogę pomóc zespołowi"

Viktoriia Lokhmanchuk (rocznik 2001) występuje na pozycji atakującej. W swej karierze reprezentowała barwy klubów Orbita-ZTMC-ZNU Zaporozhya (2015–16), Altay VC z Kazachstanu (2016–17), Orbita-ZTMC-ZNU Zaporozhya (2017–18). Później kilka lat spędziła na uniwersytecie Syracuse w USA (2019–23), a w ostatnim sezonie grała w drużynie VK Bukovynka.

Nowa siatkarka Chemika jest młodzieżową i seniorską reprezentantką Ukrainy. O miejsce w składzie drużyny z Polic rywalizować będzie z Julią Hewelt.

Viktoriia Lokhmanchuk – nowa siatkarka Chemika Police Zobacz galerię

– Nowy rozdział w dużym klubie. Jestem przekonana, że mogę pomóc zespołowi, ale realizować również własne aspiracje. Chemik to znana marka i spory krok w mojej karierze. Dołączyłam do drużyny kilka dni temu, więc mamy ponad miesiąc na przygotowanie do nadchodzącego sezonu. Do dzieła! – powiedziała Lokhmanchuk, cytowana przez chemik-police.com.